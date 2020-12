Mirabel: Le défilé de Noël est annulé à Saint-Benoît

C’est avec regret que les organisateurs du défilé de Noël du secteur de Saint-Benoît, à Mirabel, ont dû annuler leur activité prévue ce samedi 5 décembre. Le tout a été annoncé par une citoyenne via les réseaux sociaux, trois jours précédant la tenue d’un événement qui se voulait festif et familial, mais en respect aux mesures exigées par la Santé publique du Québec.

Lors de la dernière séance du conseil municipal de Mirabel, la conseillère Ysabelle Gauthier avait annoncé la tenue possible de l’activité. La présidente fondatrice du Comité de mise en valeur de Saint-Benoît précisait alors que les chars allégoriques défileraient devant les résidants et visiteurs installés dans le confort de leurs voitures, afin de garantir la sécurité des participants et respecter les consignes de la Santé publique.

«Plusieurs personnes m’interpellent à savoir s’il y aura un défilé de Noël cette année. Alors oui, mais nous sommes toujours en attente d’une réponse et de précisions de la part de la Santé publique. Ils ont dit que ça regardait bien, mais nous attendons toujours la réponse», mentionnait, toujours à ce moment, Mme Gauthier, en présence de ses homologues.

Interdiction de rassemblements

Aux dires de la Direction générale de la santé publique (DGPS), il n’y a aucune restriction quant à l’illumination des édifices, des sentiers ou des parcs en tant que tels, tant en zone rouge qu’en zone orange.

«Cependant, il est interdit d’organiser un rassemblement en zone rouge, c’est-à-dire d’inviter, à une date et une heure spécifique, des personnes à venir dans un endroit précis», écrit une responsable de la Ligne Info COVID, de la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Comme l’activité aurait lieu à une date et une heure précise, la DGPS n’autorise tout simplement pas l’activité. C’est Geneviève Parent-Brazeau, du Club Optimiste de Saint-Benoît, qui a partagé la nouvelle sur la page Facebook «Annonces Saint-Benoît Mirabel».

«Nous aurions aimé de tout cœur pouvoir offrir ce petit moment de bonheur en ces temps difficiles, mais ce sera avec plaisir que nous vous l’offrirons en force en 2021, quand tout ceci sera derrière nous, mentionne-t-elle. En attendant, le Club Optimiste de Saint-Benoît tient à vous souhaiter de joyeuses Fêtes et surtout de la santé. Puissiez-vous trouver des moments de bonheur et de réjouissance!»