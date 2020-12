Mirabel: Deux projets reçoivent une aide financière de plus de 92 000$

Le gouvernement du Québec et Kéroul, un organisme à but non lucratif (OBNL) dont les actions visent rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes «à capacité physique restreinte», ont annoncé le versement d’une aide financière de plus de 92 000 $, afin de soutenir la réalisation de deux projets, dans la circonscription provinciale de Mirabel. Grâce à ce montant, le gouvernement dit vouloir favoriser l’accessibilité à ces lieux aux personnes à mobilité réduite, alors que l’on célébrait justement, le jeudi 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées.

L’annonce a été réalisée par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le directeur général de Kéroul, Michel Barbier, en présence de la députée provinciale de Mirabel, Sylvie D’Amours.

Depuis le lancement du programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) en novembre 2017, les instances responsables ont confirmé l’attribution d’enveloppes totalisant près de 2 M$, pour un total de 61 projets. Dans la circonscription de Mirabel, Écotourisme Boréal (50 000 $) et la fabrique de la paroisse Saint-François d’Assise (42 348 $), qui dessert les communautés de Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Benoît, Oka et Saint-Placide, sont maintenant soutenus dans le cadre du PAET.

En somme, ce programme a pour but d’offrir l’opportunité aux entreprises en tourisme d’obtenir un soutien financier pour la transformation et l’amélioration de leurs infrastructures, afin de les rendre accessibles ou de bonifier des installations existantes.

«Je remercie la ministre du Tourisme, Mme Proulx, ainsi que M. Barbier, pour cette attribution d’une aide financière et pour leur travail. Je me réjouis de cette belle nouvelle. L’accessibilité à plus de lieux publics et touristiques sera fortement appréciée par les personnes avec un handicap ou à mobilité réduite», mentionne la députée locale, Sylvie D’Amours.

Investissement en bref

C’est un total de 65,5 M$ supplémentaires qui ont été investis par le gouvernement provincial afin de soutenir l’industrie du tourisme, en ces temps de pandémie. De ce montant, on compte, entre autres, 38 M$ pour le secteur de l’hébergement, 5 M$ pour de la promotion, 3 M$ pour des actions en lien avec la main-d’œuvre en tourisme, ainsi que 2,5 M$ pour la relance du tourisme d’affaires dans la métropole.

À ceci s’ajoute plus de 760 M$ octroyés au sein de l’industrie touristique depuis le début de la pandémie, pour un total en investissements de près de 830 M$.