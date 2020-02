Minimaliste, une expérience visuelle zen avec le Club photo Blainville

Dans le cadre de cette exposition collective, 16 membres du Club Photo Blainville ont décidé de relever un défi de taille avec le thème imposé de cette année: Minimaliste, une expérience visuelle zen. Ils présentent ainsi le fruit de leur travail d’ingéniosité et de créativité à travers chacune des 25 photographies présentées. Chaque oeuvre doit obligatoirement «en dire plus avec moins». Il est possible d’admirer ces créations jusqu’au 9 février au centre d’exposition de Blainville (1000, chemin du Plan-Bouchard).

Dévoilement des gagnants

Cette année, la conférencière et historienne de l’art Sylvie Coutu ainsi que le photographe professionnel Lucien Lisabelle composaient le jury chargé de sélectionner les gagnants parmi toutes les oeuvres exposées.

Prix Or: L’heure bleue, photographie de Claude-André Fortin

Prix Argent: La réflexion, photographie de Eric Perreault

Prix Bronze: Dans l’antre de l’Oculus, photographie de Sylvie Villemaire

Les mentions d’honneur ont été attribuées à France Bouchard pour Petit parmi les géants et à Eric Perreault pour Douce frontière. Les membres du Club Photo Blainville présentant une oeuvre photographique dans le cadre de cette exposition sont Marc Archambault, France Bouchard, Guy Chénier, Peter Cully, Claude Desjardins, Marie-France Falardeau, Claude-André Fortin, Luc Giasson, Michelle Hardy, Chantal Jolicoeur, Eric Perreault, Guy Plante, Luc Pouliot, Marlène Rodgers, Sylvie Villemaire et Lorraine White.

Le Club Photo Blainville

Fondé en 2007 par un groupe de passionnés, le Club Photo Blainville a pour mandat de rassembler les photographes amateurs de Blainville et des environs dans une association dynamique. L’échange entre les photographes est au coeur des valeurs du club dont les membres se réunissent sur une base mensuelle. Des sorties, conférences, expositions et activités en tous genres animent ce groupe en constante quête de dépassement.

Programmation double

Les visiteurs pourront par la même occasion découvrir l’exposition Ensemble contre le génocide: comprendre, questionner, prévenir. Avec des témoignages et de rares archives, cette exposition identifie les similitudes et différences de quatre génocides: arménien, cambodgien, des Tutsis du Rwanda et l’Holocauste (Shoah).

Horaire de l’exposition (entrée libre)

Du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h le samedi et le dimanche, de 10 h à 16 h.