Marie Blanchard : le goût des beaux livres

Après avoir œuvré en tant qu’artiste dans le domaine du dessin animé pendant plus de vingt ans, puis celui de l’édition à titre de graphiste, Marie Blanchard se met désormais au service des auteurs. Depuis trois ans, elle dirige sa propre maison d’édition appelée Le Grand Élan.

«Une petite, une bébé maison d’édition. Je suis une bébé éditrice», lance Marie Blanchard, originaire de Sainte-Thérèse (son père, Jean Blanchard, en fut d’ailleurs le maire, de 1975 à 1987) et qui opère désormais depuis Mont-Rolland, avec l’idée de produire des livres qui se distinguent à la fois pour leur qualités littéraires et esthétiques.

Le plus récent, un livre pour enfants intitulé Le P’tit train du Nord, de l’auteure et illustratrice jérômienne Isabelle Charbonneau, en est aussi la locomotive (le meilleur vendeur, en fait). Tout en rimettes et en dessins éminemment colorés et fourmillant de détails, cet ouvrage d’une quarantaine de pages (qui vient d’être traduit en anglais) guide son jeune lectorat dans un voyage qui le mène de Mont-Laurier à Saint-Jérôme, tout en l’invitant à s’attarder à la faune, la flore et l’histoire régionale, dont une page célèbre fut écrite par un certain Curé Labelle.

Martine Cyr et Ugo Monticone

Marie Blanchard se montre par ailleurs très fière du premier bouquin paru aux éditions du Grand Élan, sous le titre Les gardiens silencieux. L’ouvrage de 204 pages porte la signature de Martine Cyr, une artiste de Val-David qui puise dans l’imagerie des marécages afin de proposer un récit philosophique qu’elle agrémente de ses photographies. Un tableau, peint au fusain, selon une technique qu’elle a élaborée au fil du temps, orne la page couverture. «Un livre extrêmement bien écrit», soutient l’éditrice qui signale au passage la participation du caméraman-cinéaste-plongeur Mario Cyr qui en signe la préface, alors que la citation d’ouverture est celle de Richard Desjardins.

Le romancier globe-trotter Ugo Monticone est le troisième auteur de la famille du Grand Élan, avec un roman de voyage intitulé Volcán, dont l’action se situe au Guatemala.

Pour voir de plus près le travail de Marie Blanchard : [editionsdugrandelan.com].