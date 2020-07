Lorraine: ouverture de la bibliothèque au public le 20 juillet

La bibliothèque de Lorraine ouvrira de nouveau ses portes aux citoyens, et ce, à compter du lundi 20 juillet. Les visiteurs pourront consulter les ouvrages dans les rayons sans avoir à prendre rendez-vous. Un nombre maximal de 25 personnes à la fois à l’intérieur sera toutefois autorisé.

Plusieurs consignes de prévention devront être respectées pour assurer la santé des visiteurs et des employés. Ainsi, les citoyens devront désinfecter leurs mains à l’entrée de la bibliothèque, respecter la distanciation de deux mètres et porter le masque ou le couvre-visage (pour les 12 ans et plus), tel que l’exige dorénavant la Direction de la santé publique.

Par souci de prévention, l’accès aux tables, aux chaises, aux salles de travail et aux ordinateurs ne sera pas possible. Notez également que tous les ouvrages retournés devront être déposés dans les chutes à livres extérieures. Ils seront mis en quarantaine pour une période de 24 heures avant d’être remis dans les rayons.

La bibliothèque est ouverte le lundi, le mercredi et le vendredi de 10 h à 17 h, le mardi et le jeudi de 10 h à 20 h et le samedi de 10 h à 16 h.

Les citoyens peuvent également profiter du service de prêt numérique, disponible de partout et en tout temps. Toute l’information sur ce service peut être consultée au [ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque].