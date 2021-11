Les Veillées Festives: Découvrez les histoires improbables de votre région

L’arrivée du temps des fêtes est l’occasion idéale pour célébrer le terroir laurentien grâce aux Veillées Festives, présentées par le Petit Théâtre du Nord. Dès le 2 décembre, le Centre de création de Boisbriand se transformera en lieu de festivités qui met à l’honneur l’histoire de la région.

Une célébration de notre histoire

« C’est vraiment une fête! », lance Mélanie St-Laurent, autrice et comédienne pour les Veillées Festives. Toujours en respectant leur mission de créer du théâtre inédit, la famille du Petit Théâtre du Nord revient avec un spectacle de 1h30 où péripéties, musiques et festivités seront au rendez-vous. « Il va y avoir une proximité et on va même décloisonner le quatrième mur. Je pense que ça va faire voyager le spectateur dans quelque chose qu’on ne trouve pas du tout ailleurs », continue-t-elle.

Pour réaliser un tel projet, six auteurs et autrices ont écrit des contes inspirés de faits inusités sur la région de Boisbriand, mais aussi sur l’ensemble des Laurentides. « C’est un beau regroupement d’auteurs, avec plusieurs univers. C’est vraiment un spectacle rassembleur qui leur donne la parole », avance Luc Bourgeois, fondateur du Petit Théâtre du Nord.

« On n’a pas la prétention de faire un cours d’histoire. Pleins de choses sont farfelues, mais il y a des faits vécus et des informations qui risquent de piquer la curiosité de certaines personnes », soutient Mélanie St-Laurent. Si le public sera diverti lors de la présentation, il sera tout autant surpris de découvrir davantage l’histoire de la région. « On se disait que de mieux se connaître, mieux connaître son passé, ça nous permet de mieux avancer vers l’avenir », soulève l’autrice.

Une nouvelle vie à l’église de Boisbriand

Rappelons que l’ancienne église Notre-Dame-de-Fatima a récemment été transformée en salle de spectacle pour devenir le Centre de création de Boisbriand. C’est d’ailleurs le Petit Théâtre du Nord qui a inauguré cette salle à l’été 2021 avec la pièce Nous nous sommes tant aimées. L’équipe poursuit cette lancée avec un spectacle présenté pour la première fois à l’extérieur de la saison estivale. « Ici c’est un lieu de mémoire et avec le théâtre, on invite les gens à connaître un lieu rempli d’histoire. Pleins de choses se sont passées ici, il y a eu des mariages, des baptêmes, des morts et tout ça va ressusciter à travers ces contes », constate Jean-François Casabonne, auteur et interprète pour les Veillées Festives.

Les Veillées Festives se tiendront du 2 au 18 décembre, les jeudis, vendredis et samedis, au Centre de création de Boisbriand. Il est possible de se procurer des billets dès maintenant sur site petittheatredunord.com.