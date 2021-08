Les Terrasses du Village s’animent à Sainte-Thérèse!

Jusqu’au 21 août, de courts spectacles d’animation se dérouleront chaque semaine aux Terrasses du Village situées sur la rue Blainville Ouest, entre La Prohibition Bar à bière (32, rue Blainville Ouest) et la rue Turgeon/Saint-Louis. Une programmation gratuite et variée est prévue afin de dynamiser la rue et divertir les passants de tous âges.

«La Ville est heureuse d’offrir des performances diverses présentées à ciel ouvert en plein coeur des Terrasses du Village. Les Thérésiennes et les Thérésiens pourront profiter d’un moment de divertissement lors de leur prochaine sortie en famille ou entre amis. Des arts du cirque aux tours de magie, il y en aura pour tous les goûts!», de mentionner la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Aucune réservation n’est requise. Les citoyens sont invités à respecter les mesures sanitaires en vigueur et les règlements affichés sur place.

Renseignements: Service de la culture et des loisirs au 450 434-1440, poste 2301.