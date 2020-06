Les Québécois invités à chanter leur amour du Québec

Le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal (CFN) invite tous les Québécois à chanter leur amour du Québec en participant à l’initiative «C’est à notre tour de nous laisser parler d’amour». Le 24 juin, à 19 h, tous sont conviés à joindre la plus grande chorale québécoise jamais vue.

Que ce soit à partir de leur balcon, de leur fenêtre ou encore de leur cour, les Québécois pourront chanter avec fierté le refrain de Gens du pays, chanson qui a été composée par Gilles Vigneault pour la Fête nationale de 1975 et qui est devenue un incontournable du répertoire québécois. Il sera possible de suivre la cadence grâce à la diffusion en direct sur Facebook, sur les pages de la Fête nationale à Montréal et des radios de Cogeco Média.

À 19 h précises, le Québec tout entier est invité à entonner:

Gens du pays, c’est votre tour

De vous laisser parler d’amour

Gens du pays, c’est votre tour

De vous laisser parler d’amour

Les organisateurs encouragent les gens à capturer ce moment unique et inédit et à le partager sur leurs médias sociaux en taguant la Fête nationale du Québec à Montréal: @fetenatmtl et en utilisant le mot-clic #FeteNationaleQC. Les vidéos pourront aussi être envoyées à l’adresse communications@fetenationale-montreal.qc.ca.

Décompte vers la Fête nationale

Rappelons, par ailleurs, que le Décompte vers la Fête nationale, présenté en collaboration avec Cogeco Média, se poursuit jusqu’au 22 juin prochain. Le public a la chance de se mettre dans l’ambiance de la Fête nationale avec les prestations de plusieurs artistes de renom: Ludovick Bourgeois (17 juin), Laurence Nerbonne (18 juin), Charlotte Cardin (18 juin), Bleu Jeans Bleu (19 juin), Sarahmée (19 juin) Émile Bilodeau (20 juin), Marc Dupré (21 juin) et Paul Piché (22 juin).

D’une durée de 15 à 30 minutes, ces capsules vidéo sont diffusées chaque soir à 19 h sur les pages Facebook de la Fête nationale du Québec à Montréal et celles des stations Cogeco Média et ce, à la grandeur du Québec. Le 24 juin, les meilleurs moments du décompte seront présentés, en débutant par l’initiative du 24 juin, à 19 h, avec le refrain de Gens du pays.