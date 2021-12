Les Lost Fingers présentent Christmas Caravan pour le Centre Regain de vie

Le célèbre groupe The Lost Fingers revisitera les classiques de Noël le 16 décembre pour la cause du Centre Regain de vie. Ce spectacle-bénéfice se tiendra à l’Église Sainte-Thérèse-d’Avila et représente une occasion unique de contribuer à un organisme de la région tout en célébrant durant la période des fêtes.

Christmas Caravan est un spectacle qui est possible grâce à un partenariat entre le Festival Santa Teresa, le Grand Montréal Comique et Odyscène. Ce spectacle-bénéfice a pour but que le plus d’argent amassé dans la vente de billets soit remis directement au Centre Regain de vie. « Ils ont besoin de ressources supplémentaires. Il faut du monde pour aider du monde. Alors plus ils ont des dons, plus ils vont pouvoir aider les gens. Je fais confiance au Regain et je sais qu’ils vont bien utiliser cet argent », déclare Patrick Kearney, le directeur général du festival Santa Teresa.

Avec Christmas Caravan, les spectateurs auront droit à une soirée musicale qui met à l’honneur les classiques de Noël, mais dans style qui rencontre le jazz manouche, le swing, la pop et la musique du monde. « The Lost Fingers ont eu une explosion rapide au début des années 2000. Ils reprennent des chansons déjà connues toujours dans un style très festif propre à eux. Ça va être un super spectacle et ça va être magique », garanti Patrick Kearney.

Soutenir un organisme d’ici

Le Centre Regain de vie est un organisme qui a pour mission d’offrir une aide alimentaire et du soutien aux personnes vulnérables de la région. Basé à Sainte-Thérèse, le Centre Regain de vie travaille ainsi dans le but d’améliorer la condition de vie des gens de la MRC Thérèse-De Blainville qui sont dans une situation de précarité socio-économique. « L’argent va aller directement dans nos services pour continuer à améliorer la distribution alimentaire, d’alimenter le service d’halte-garderie, de continuer à organiser, et d’aider les personnes en situation de vulnérabilité », assure Sandrine Gaudelet, la directrice générale du Centre Regain de vie.

« Sandrine m’a dit que c’était plus difficile cette année, que malheureusement ils avaient moins de sous à cause de la pandémie, raconte Patrick Kearney. Les organismes communautaires font pleins de choses avec pas grand-chose alors j’ai voulu trouver une façon d’aider le Regain là-dedans. »

Au-delà de l’aide alimentaire

Pour Patrick Kearney, il était important que ce spectacle bénéfice offrira bien plus qu’une contribution aux besoins alimentaires en cette période des fêtes. C’est pour cette raison que des bénéficiaires des services du Centre le Regain de Vie recevront des billets pour qu’ils puissent célébrer eux aussi. « Je pense que ces familles-là ont besoin de plus que d’une aide alimentaire. Ils méritent de voir un spectacle de Noël et d’avoir du plaisir le temps d’une soirée », soulève-t-il.

Les Lost Fingers présenteront leur spectacle Christmas Caravan jeudi le 16 décembre à 20h à l’Église Sainte-Thérèse d’Avila. Les billets sont disponibles aux prix de 25$, 35$ ou de 45$ à la billetterie d’Odyscène ou au odyscene.com.