Les Grands Explorateurs proposent Colombie: le nouvel Eldorado

Les Grands Explorateurs présentent à Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache un film du cinéaste Étienne Trépanier intitulé Colombie: le nouvel Eldorado.

Ce film nous replonge dans l’aventure des premiers conquistadors espagnols vers la ville de Carthagène des Indes tout en s’aventurant sur les flancs escarpés de la Sierra Nevada, endroit où vit depuis des temps immémoriaux le peuple Kogi. Bogota et Medellin sont également des endroits visités par le cinéaste.

À la fois cinéaste et conseiller juridique auprès du ministère de la Justice du Canada, Étienne Trépanier vit depuis plus de 20 ans de ses deux grandes passions, soit de voyager et celle d’être à l’écoute des autres.

Passionné par le monde hispanophone, cet homme accompagné de sa conjointe Amy Arnold a parcouru plusieurs pays d’Amérique latine au fil des ans. Présenté au Québec au public des Grands Explorateurs, le premier film-conférence ayant pour titre Argentine: de l’Altiplano à la Terre de Feu a connu un grand succès. Dans le cadre de ce nouveau documentaire, Étienne et sa petite famille partent à la découverte du cœur historique et culturel de la Colombie.

Ce film sera présenté à Saint-Jérôme, le 18 mars au Théâtre Gilles-Vigneault, à Sainte-Thérèse, le 20 mars au Théâtre Lionel-Groulx, à Saint-Eustache, les 28 et 29 avril à la salle Le Zénith. Renseignements et réservations au 514 521-1002 ou 1 800 558-1002.