Les Grands Explorateurs présentent Éthiopie, sur la piste des origines

En janvier et février 2020, Les Grands Explorateurs vous invitent à Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Laval afin de visionner le film intitulé Éthiopie, sur la piste des origines en compagnie du guide Patrick Bernard.

Partez à la découverte des sentiers battus et des routes d’Abyssinie tout en dévalant les allées et les majestueuses montagnes de l’Éthiopie. Outre son paysage à couper le souffle, ce pays d’Afrique est reconnu pour la culture des tribus reculées aux étonnants rites de passage.

Véritable sanctuaire de l’Humanité, le nord de l’Éthiopie regorge de villages et d’églises souterraines passant du Tigray à la Lalibela. En pleine célébration pascale, les tribus éloignées se rassemblent afin de procéder aux rituels familiaux, aux prières collectives et aux rites ancestraux conservant une tradition inchangée depuis plus de 2 000 ans.

Dans les terres du sud, aux confins de l’Éthiopie, du Kenya et du Soudan, la basse vallée de l’Omo abrite quelques-unes des sociétés tribales les plus remarquables. Sociétés pastorales semi-nomades, les Hamer et les Mursi ont su sauvegarder leur culture tribale et des traditions uniques que l’on ne trouve plus de nos jours. Laissez-vous charmer par cette contrée intrigante, mais ô combien impressionnante!

Le conférencier

Ethnographe de renom sur la scène internationale, Patrick Bernard a consacré près de 40 ans de sa carrière à l’étude des peuples de tradition orale les plus menacées. Auteur, producteur et réalisateur de séries télévisées, Patrick Bernard se fait un plaisir de transmettre ses connaissances et de partager ses récits de voyage qui ont su forger son caractère. D’autant plus que cette vitrine permet aux tribus éloignées de faire entendre leur voix auprès de la société occidentale.

Diffusion

Sainte-Thérèse, Théâtre Lionel-Groulx – 17 janvier 2020

L’Assomption, Théâtre Hector-Charland – 26 et 27 janvier 2020

Saint-Jérôme, Théâtre Gilles-Vigneault – 29 janvier 2020

Saint-Eustache, Le Zénith – 11 et 12 février 2020

Laval, Salle André-Mathieu – 14 au 17 février 2020

Laval, Théâtre Marcellin-Champagnat – 19 et 20 février 2020

Renseignement et réservation: 514 521-1002 ou 1 800 558-1002.