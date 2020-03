Les grands de la country à TVBL

Depuis le samedi 21 mars, la télévision des Basses-Laurentides (TVBL) propose une nouvelle émission appelée Face à face country, une initiative destinée à rendre hommage aux figures dominantes de ce genre musical au Québec.

L’animateur Jocelyn Benoit recevra chaque fois un invité avec qui il s’entretiendra pendant une heure. Des invités-surprises interviendront à des moments-clés, tantôt pour y aller de leur témoignage à propos de l’hôte du jour, tantôt pour chanter. Les émissions sont enregistrées au bar Lucky Luke, à Saint-Jérôme, et la première tête d’affiche fut le chanteur Paul Daraîche, un artiste qui fait carrière depuis une cinquantaine d’années, qui a écrit au-delà de 400 chansons (pour lui-même et pour les autres) et que les amateurs retrouveront avec plaisir, d’autant plus que tous ses spectacles sont pour le moment annulés, en raison de la pandémie de COVID-19.

Heureusement, ce fâcheux virus ne traverse pas les écrans, de telle sorte que vous pourrez apprécier en toute sécurité les confidences de Paul Daraîche, dans une formule où, tel que l’indique l’animateur, l’artiste se laisse parler d’amour. «Ce qui nous intéresse, c’est l’humain derrière l’artiste. C’est tout ce qui a fait de lui ce qu’il est devenu», dit-il.

Vous apprendrez avec soulagement que l’artiste se porte magnifiquement bien depuis les récents ennuis de santé (des problèmes cardiaques) qu’il a éprouvés et qui ont nécessité une intervention chirurgicale pointue. «C’est fini, ça», de dire un Paul Daraîche souriant qui a parlé de son enfance pauvre, mais heureuse, en Gaspésie, de ses parents qui chantaient tout le temps et qui lui ont transmis ce talent et cette envie d’en faire une carrière. Comme tous les membres de sa famille d’ailleurs, y compris ses enfants.

Une formule conviviale

Aussi, lors de cette émission qui a été enregistrée le samedi 7 mars, Paul Daraîche a reçu la visite de Patrick Norman et Marie-Chantal Toupin, qui ont jasé et chanté, tout comme celle de ses enfants, Émilie, Dan et Katia, qui lui ont offert leur version de la chanson À ma mère, sans doute le titre le plus connu du répertoire de leur paternel. La chanteuse et conjointe de Patrick Norman, Nathalie Lord, était également de la partie.

L’émission, qui se déroule dans une ambiance cordiale et conviviale, comporte également un volet chronique, sous la responsabilité de Lyne Trempe qui, dans le cadre de cette première, a livré un exposé fort intéressant sur la guitare à travers l’histoire.

À noter que l’émission Face à face country, produite et réalisée par TVBL, est diffusée sur les chaînes 9 et 609 du câble. Parcourez le site [tvbl.ca] pour connaître l’horaire des rediffusions. Une page Facebook a également été créée pour vous tenir informés des émissions à venir.