Les Grands Concerts des Fêtes: La tradition multigénérationnelle se poursuit

Du 15 au 18 décembre prochain à l’église de Sainte-Thérèse- D’Avila, les Grands Concerts des Fêtes unissent jeunes et aînés. Plusieurs organismes de la région se sont rassemblés pour rapprocher les générations autour de prestations musicales.

Créés en 2018 par la Fondation Le Triolet et la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve, les Grands Concerts des Fêtes permet aux élèves inscrits en formation musicale intensive de la polyvalente Sainte-Thérèse de briller sur scène tout en brisant l’isolement des personnes âgées. « On veut rapprocher les générations, mais aussi partager le talent des jeunes, soulève Michelle Lapointe, Présidente de la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve. Puis la mission de la Fondation des CHSLD c’est d’amener du bonheur et du bien-être aux différents résidents donc on est donc très fiers de faire encore partie de cette grande aventure. »

C’est Marc Hervieux qui lancera en les Grands Concert des Fêtes le 15 décembre prochain. Le chanteur séduira le public avec une musique aux airs nostalgiques, quelques cantiques qui rappelleront la messe de minuit, des chansons originales préparées pour ses filles et bien sûr, des chansons populaires de Noël. Cette soirée est entre autres organisée par le Festival Santa Teresa qui invite les spectateurs à apporter des denrées non périssables pour le Centre Regain de vie, tout comme le spectacle des Lost Fingers qui figure sur la programmation. « On voulait s’impliquer dans la communauté et on va inviter les gens à faire des dons pour venir en aide aux gens en difficulté. Je souhaite que ça devienne une tradition », mentionne Patrick Kearney, Directeur général du Festival Santa Teresa.

Le violoniste virtuose Alexandre Da Costa sera également en concert avec la Fondation le Triolet des musiciens de la Formation musicale intensive de la polyvalente Sainte-Thérèse. Le soliste mentionne son enthousiasme de remonter sur la scène de l’église de Sainte-Thérèse après l’arrêt forcé engendré par la pandémie. « Il va y avoir un semblant de normalité. C’est dans notre devoir de faire en sorte que ce soit un beau retour sur scène, et surtout que ce soit inspirant pour les jeunes », avance-t-il. Les deux représentations du 17 décembre se feront au profit de la Fondation le Triolet et de la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve. De plus, chaque billet vendu pour le spectacle en soirée donne la chance à une personne aînée en CHSLD d’assister gratuitement à la représentation d’après-midi.

Les Grands Concerts sont d’autant plus possibles grâce au Chœur philharmonique du Nouveau Monde – Basses-Laurentides qui célèbre son 60ème anniversaire dans le cadre du dernier concert de la programmation. « Dans le contexte d’un soixantième on trouvait ça fort intéressant de travailler avec des jeunes. Ça permis une espèce de transfert générationnel. C’est tous des gens qui aiment la musique et on a le goût de partager ça », explique Robert David, président du Conseil d’administration de l’organisme.

Pour prendre connaissance de l’ensemble de la programmation ou pour vous procurer des billets, vous pouvez consulter le site internet odyscene.org.