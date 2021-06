Je reste un moment sans bouger à côté du col. Le temps de réaliser que j’y suis réellement. Avec toutes les journées perdues à fixer les craques de mon plafond. Tétanisée. Jamais je n’aurais cru qu’un jour ce même corps épuisé et cette même tête effrayée, fouleraient avec détermination et sérénité le sol d’un des plus beaux lieux du monde. Aujourd’hui est un grand jour, puisqu’il m’apprend que dans la vie, parfois, l’impossible est possible. Le moment est solennel.

À l’âge de 43 ans, G. entreprend un trek dans l’Annapurna pour se sentir en vie. Elle a reçu un diagnostic tardif de bipolarité qui l’a secouée et a accepté la médication afin de sortir de ses éprouvants épisodes de dépression, suivis de crises hypomaniaques où son énergie était sans limite. Inutile de dire que cette nouvelle vie trop tranquille ne lui convenait pas.

Ce fascinant récit est celui de l’ascension difficile et exigeante d’un sommet de 5416 mètres et du voyage en solitaire au coeur du Népal. Le journal de la narratrice retrace en parallèle la genèse de la maladie, depuis les premiers symptômes.

C’est un livre sur les limites, tant physiques que psychologiques ou spirituelles, qui ne laissera personne indifférent. C’est un récit qui fera voyager le lecteur et lui permettra de découvrir un pays exceptionnel et un peuple fascinant.

Native de Rosemère, Geneviève Perron a exercé 36 métiers. Depuis 17 ans elle oeuvre comme psychologue dans un cégep de Montréal. Elle partage sa vie entre les Appalaches et la ville.

Publié aux Éditions de l’Apothéose, son roman compte 281 pages et est disponible en ligne et en librairie.