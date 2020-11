Les artisans en mal de leur vitrine de Noël

On avait pris l’habitude d’aller à leur rencontre en grand nombre, en cette période de l’année, histoire de dénicher le cadeau original et de saluer en même temps le travail et le talent des artisans et des artistes en métiers d’art. Les salons se multipliaient et prenaient du volume d’une édition à l’autre. La pandémie actuelle ne les aura pas épargnés.

Enfin, si la plupart des événements habituellement tenus en novembre et décembre ont été annulés (sauf celui de Mirabel, comme nous l’indiquons un peu plus bas), certains conservent leur rôle d’entremetteurs en nous offrant au moins un répertoire virtuel de ceux et celles qui étaient censés nous accueillir physiquement cette année.

Le Salon des métiers d’arts de Lorraine a été le premier à se manifester en ce sens en annonçant que la cinquantaine d’exposants qui devaient s’y retrouver seront tout de même accessibles via la page Facebook de l’événement qui affichera leurs coordonnées et les liens menant vers leur site Web. «Cette nouvelle plateforme encouragera l’achat local en facilitant le lien créateurs-acheteurs», souligne Diane D. Lavallée, conseillère municipale déléguée aux arts et à la culture, tout en invitant le public à prendre connaissance d’une offre couvrant les domaines de la littérature, la gastronomie et les accessoires de cuisine, les objets décoratifs et utilitaires, les produits corporels ainsi que vêtements et accessoires de mode.

À Sainte-Thérèse

Même si les rues du Village brillenet déjà de mille lumières, la Grande illumination, c’est-à-dire l’événement qui lance officiellement le Village de Noël, chaque année à Sainte-Thérèse, n’aura pas lieu en 2020. Cet événement englobe ceux de la Maison des métiers d’arts de Sainte-Thérèse, traditionnellement tenue à la maison Lachaîne, et du Marché gourmand, qui se tenait à proximité, à l’extérieur, et qui ont été annulés.

Or, la soixante d’artisans et de producteurs agroalimentaires qui devaient s’y retrouver étaleront tout de même leurs produits, du moins laisseront-ils leurs coordonnées sur le site Web de la Ville. «Plus que jamais, nous devons acheter québécois. Les commerçants ont besoin de nous pour traverser cette période difficile», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

L’exception mirabelloise

Exception notable, Tourisme Mirabel et la Ville de Mirabel ont annoncé qu’elles maintenaient leur Marché de Noël qui se tiendra du 4 au 20 décembre, au centre culturel du Domaine-Vert Nord, sis au 17530, rue Jacques-Cartier.

«On travaille d’arrache-pied pour assurer des mesures sanitaires strictes tout en gardant le plus possible la magie de Noël. Les gens ont besoin de moments chaleureux plus que jamais», exprime la directrice de Tourisme Mirabel, Dominique Palermo.

Présenté à l’extérieur comme à l’intérieur, du vendredi au dimanche, l’événement avait attiré pas moins de 110 exposants et 10 000 visiteurs, l’an dernier. On annonce même l’ajout de cinq maisonnettes, cette année, tout en invitant la population à venir y faire son magasinage des Fêtes. Une soixantaine d’exposants offriront alors des produits du terroir et de l’artisanat.

Plus est, les organisateurs du Marché de Noël de Mirabel sont à la recherche de bénévoles à qui l’on confiera une kyrielle de tâches. Manifestez-vous auprès de Tourisme Mirabel : gestiontourismemirabel@gmail.com; 450 258-0136 ou 450 516-3338.

Ailleurs

En dépit de l’annonce gouvernementale faite mercredi dernier (trop tard, selon les réactions qu’elle a suscitée), à l’effet que les marchés de Noël seraient désormais autorisés, moyennant certaines restrictions, d’autres événements du même type avaient déjà confirmé leur annulation.

C’est le cas du Salon des métiers d’art de Blainville, prévu du 27 au 29 novembre, du Salon Anneplain’Arts (5 et 6 décembre), du Marché de Noël de Rosemère, qui se tient normalement fin-novembre, et de l’Expo-vente des Artisans de Boisbriand, qui devait avoir lieu les 7 et 8 novembre.