Les 1001 métiers de la culture à l’honneur à Bois-des-Filion

Les Journées de la culture à Bois-des-Filion se dérouleront du 25 septembre au 25 octobre, sous la thématique «Les 1001 métiers de la culture». À la suite d’un été particulier, la Ville est fière de reprendre progressivement ses activités, juste à temps pour ce grand rendez-vous culturel. Au programme cette année: heures du conte virtuelles, tutoriels-vidéo, spectacle extérieur de danse et plus à venir.

Les activités présentées sont toutes gratuites et offertes dans le respect des directives émises par la Direction de la santé publique.

Heures du conte virtuelles

Les mercredis 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre, à 18 h, depuis la page Facebook et la chaîne Youtube de la Ville, il sera possible d’assister à des heures du conte virtuelles pour divertir les tout-petits sous la thématique des 1001 métiers de la culture.

Tutoriels-vidéo de bricolage

Le dimanche 27 septembre et le samedi 17 octobre, à 10 h, des tutoriels-vidéo de bricolage représentant des métiers de la culture seront présentés sur la page Facebook et la chaîne Youtube de la Ville.

Célébrer le vivant

Le samedi 3 octobre, à 11 h, un spectacle de danse sera présenté à l’avant de la Bibliothèque de Bois-des-Filion. Frictions est une performance déambulatoire in situ où le public est invité à voyager à travers d’intrigantes phobies sociales dans un récit alimenté par un langage gigué et percuté. Une gigue contemporaine déconstruite, mais surtout émouvante et touchante par les relations qu’elle présente, d’abord entre les interprètes, puis entre les interprètes et les spectateurs. Cet événement est gratuit et est offert par Odyscène.

Pour la programmation complète, il est possible de consulter le [ville.bois-des-filion.qc.ca].