L’énurésie, c’est pas si grave…

Dans le petit guide à l’intention des parents qui accompagne ce premier livre de Guylaine Ouellet, on nous suggère de ne pas révéler tout de suite la nature du secret de Rémi, histoire de permettre à votre enfant d’anticiper la chose ou d’y aller de ses propres hypothèses, ce qui rendra l’exercice de lecture encore plus stimulant et captivant.

Ce judicieux conseil ne vient pas tout seul. En fait, autour de ce projet d’écriture, coiffé du titre Le grand secret de Rémi et récemment publié via La petite Collection de l’éditeur Mammouth Rose, on retrouve d’abord l’auteure eustachoise qui y aborde le sujet de l’énurésie, ce terme savant qu’on emploie pour définir un trouble bien embarrassant.

Le Rémi de l’histoire qu’elle nous propose est un tout jeune écolier qui s’estime trop grand pour faire pipi au lit, un problème sur lequel il n’a évidemment aucun contrôle. En fait, il a même appris à vivre avec, d’une certaine façon. Tant que personne ne le sait, il peut faire toutes les activités qu’il veut et s’amuser ferme comme tous les enfants de son âge.

Tout va donc très bien jusqu’au jour où le meilleur ami de Rémi, Jean-Lou, l’invite à un camp d’été. Sa réaction, on le devine, en est une de détresse et Jean-Lou s’explique bien mal ce refus à la fois confus et prompt que lui oppose son meilleur ami. Ses parents et son grand-père interviendront, suggérant que la véritable amitié est à l’épreuve de tout, et Rémi fera un pas de plus dans l’apprentissage de la vie.

Travail d’équipe

Cette histoire, racontée efficacement et simplement par Guylaine Ouellet, s’étend sur 32 pages abondamment illustrées par Béatrice Favereau. Ses dessins éminemment colorés couvrent des planches entières et fourmillent de détails qui demandent qu’on s’y attarde. Les personnages y évoluent en prenant des poses expressionnistes qui dissipent la moindre équivoque quant à la nature de l’émotion qui les habite.

Et puisque ce bouquin s’adresse aux enfants de 6-7 ans qui font alors leurs premiers pas dans l’apprentissage de la lecture, on a fait appel à Julie Provencher, détentrice d’une maîtrise en didactique du français (sa thèse portait incidemment sur l’accompagnement en lecture chez les enfants). Consultante en éducation et conférencière, elle poursuit ses recherches au niveau du doctorat à l’Université de Montréal.

Le guide qu’elle propose aux parents est en fait un dépliant de huit pages dans lequel elle définit d’abord les paramètres de l’apprentissage de la lecture, valorise la contribution parentale, suggère des actions concrètes adaptées au groupe d’âge mentionné plus haut et insiste sur l’importance de créer «un environnement propice à l’éveil et à l’apprentissage de la lecture» . Toutes ces mesures, insiste-t-elle, rendront assurément votre enfant moins vulnérable aux échecs scolaires.

Pour accompagner ce petit guide, on a ajouté un imprimé expliquant, d’un côté, ce qu’est l’énurésie. De l’autre, on répond à la question: un camp d’été, qu’est-ce que c’est?

À noter que Mammouth Rose est une division de Guy Saint-Jean Éditeur, une entreprise située à Laval. Site Web: [http://saint-jeanediteur.com].