Le phénomène des jeux d’évasion gagne la région

Nouveau phénomène du divertissement qui a d’abord vu le jour au Japon, pour se propager en Asie, puis en Europe, en Australie et en Amérique du Nord, y compris au Canada et dans les régions de Montréal et de Québec, les jeux d’évasion ont commencé depuis quelques années à s’implanter dans les Basses-Laurentides.

Les jeux d’évasion permettent à ceux et celles qui y prennent part de se transporter grandeur nature, une fois enfermés dans une pièce, dans des univers bien différents les uns des autres et de relever, en équipe de deux à huit personnes, des défis ou résoudre une ou plusieurs énigmes selon un temps déterminé, souvent 60 minutes.

D’un endroit à l’autre, les scénarios et thématiques proposés varient bien évidemment, et l’objectif n’est pas toujours de tenter de sortir à tout prix d’un lieu, mais tous en commun de faire vivre aux participants une expérience à la fois interactive, excitante et palpitante dont ils se rappelleront longtemps.

Des jeux à Boisbriand

Dans les Basses-Laurentides, selon ce qu’il a été permis de constater en effectuant une recherche sur le Web, on compte maintenant quatre lieux où les jeux d’évasion sont proposés, dont un à Boisbriand, appelé Immersia, qui a ouvert ses portes au printemps dernier.

À cet endroit, deux scénarios sont actuellement offerts: Le Grand Hôtel Immersia, dont la réouverture officielle pourrait cependant être compromise, et Le grand cirque des âmes perdues, un endroit où les artistes ont tous trouvé la mort les uns après les autres lors d’une ultime représentation et aujourd’hui sous l’emprise d’une mystérieuse mentaliste.

Et plusieurs autres à Saint-Jérôme

À Saint-Jérôme, chez SOS Aventures, trois scénarios attendent les amateurs de jeux d’immersion. Avec Mor Drakkar, il faudra récupérer un précieux œuf de dragon caché dans une haute tour dans un lointain royaume. Avec Wicca, les participants seront capturés par de méchantes sorcières et devront trouver une façon de sortir avant que celles-ci ne viennent mettre un terme à leur existence pacifique. Et avec Trésor maudit, l’objectif sera, le temps d’une nuit de pleine lune, d’atteindre une île, d’entrer dans la grotte et de réussir à ouvrir un coffre aux trésors ayant appartenu à un pirate du nom de Barbe Rousse.

Du côté d’Évasion Top Chrono, toujours à Saint-Jérôme, quatre scénarios sont à l’horaire. Avec Fortuna, on visitera Madame Fortuna, une diseuse de bonne aventure qu’il ne faut pas contrarier, à défaut de voir son destin changer à jamais. Dans La légende du diamant brut, il faudra découvrir, au péril de nombreux obstacles, un diamant légendaire et le ramener pour éviter de rester enfermé dans la grotte où il se trouve. Avec Libérez l’elfe, la mission sera de se rendre dans un château afin d’aider un elfe et le délivrer à tout prix de son maître. Et avec Vous n’êtes pas les bienvenus, après être entré dans une maison hantée et avoir vu la porte se refermer, il faudra en ressortir avant minuit pour tenter de s’échapper de l’esprit d’Odéline.

Chez Évades-toi St-Jérôme, les jeux proposés peuvent, selon le scénario retenu, avoir lieu à l’intérieur d’une salle, mais aussi à l’extérieur. Des jeux dits mobiles, se déroulant dans le lieu de son choix, peuvent aussi être choisis. On peut même s’adapter aux besoins et budgets d’un groupe, lui concevoir un jeu d’évasion sur mesure. En tout, l’entreprise offre autour d’une quinzaine de propositions. Parmi les thèmes que l’on a retenus: la visite d’un laboratoire robotique, un complot au Far West, une quête à saveur archéologique, la visite d’une «pièce mystère» et ainsi de suite.

Et d’autres scénarios à venir…

Bref, ce n’est certainement pas le choix qui manque et, chose certaine, l’offre augmentera, car déjà, certains nouveaux jeux d’évasion sont en cours d’élaboration – et déjà annoncés – aux endroits mentionnés ci-haut et seront donc accessibles d’ici peu.

Pour en savoir davantage, il suffit de visiter les sites Web des lieux mentionnés, à savoir [https://immersia.ca/], [http://www.sosaventures.ca/fr], [https://evasiontopchrono.com] et [https://www.evade-toi.com/].