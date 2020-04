Le Petit Théâtre du Nord doit reporter sa saison

Les principaux diffuseurs de spectacles de la région jonglent du mieux qu’ils peuvent avec les aléas de la crise actuelle et doivent ajuster ponctuellement leur programmation, au fur et à mesure des recommandations émises par la Santé publique et des décisions prises par les autorités gouvernementales.

D’abord, la direction du Petit Théâtre du Nord (PTDN) a dû se rendre à l’évidence : sa première saison à la toute nouvelle salle de l’église Notre-Dame-de-Fatima, à Boisbriand, doit être reportée, en raison de la directive gouvernementale commandant l’annulation de tous les événements grand public jusqu’au 31 août.

Le PTDN devait alors y présenter la comédie Nous nous sommes tant aimés, de l’auteur Simon Boulerice. «Le report de nos représentations est la meilleure solution qui soit pour assurer la santé de tous. Évidemment, ce rendez-vous aura bel et bien lieu, mais il nous faudra patienter», peut-on lire sur la page Facebook du PTDN, en date du vendredi 17 avril. C’est là que les détenteurs de billets trouveront les informations et les options qui s’offrent à eux (faire un don, garder son billet jusqu’à l’été 2021, obtenir un remboursement), eet sans doute sur le site Web de la compagnie, au [petittheatredunord.com].

Odyscène

Le diffuseur Odyscène a annoncé, à la fin de la semaine dernière, sa décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre la totalité des spectacles prévus au Théâtre Lionel-Groulx, au Cabaret BMO Sainte-Thérèse et à la salle Pierre-Legault de Rosemère.

Cette mesure touche toute une série d’événements, y compris ceux dont les dates de report avaient déjà été fixées, parfois même jusqu’à l’été 2021. D’autres spectacles ont été tout simplement annulés. Vous en trouverez la liste complète sur le site Web du diffuseur.

On précise toutefois que les activités telles que les Grands Explorateurs, le Ciné-Groulx et les locations (écoles de danse, écoles de musique, etc.) qui devaient avoir lieu aux mois de mai et juin sont maintenues, si les instances gouvernementales le permettent.

Par ailleurs, dès que la chose sera possible, c’est-à-dire quand le personnel de la billetterie pourra réintégrer ses fonctions, tous les détenteurs de billets seront contactés afin d’être informés des différentes options qui s’offrent à eux.

Pour tout autre information, visitez le [odyscene.com].

Centre d’art La petite église

À Saint-Eustache, le Centre d’art La petite église maintient la suspension des spectacles jusqu’au 1er juin. À cet effet, on notera que certains événements qui avaient été reportés une première fois le sont à nouveau. D’autres ont tout bonnement été annulés. Il suffit de vous rendre au [www.lapetiteeglise.com] pour consulter la liste des spectacles concernés. Dès que possible, le personnel communiquera avec les détenteurs de billets pour discuter des options possibles : on pourra notamment choisir de conserver son billet, d’obtenir remboursement ou un certificat-cadeau.

Par ailleurs le Centre d’art La petite église vous suggère de «savourer la culture autrement», en vous rendant sur sa page Facebook, où vous trouverez différentes propositions et information concernant les artistes figurant à la programmation, certains s’adressant directement au public au moyen de capsules-vidéos. Du contenu est également offert sur le compte Instagram du diffuseur.

Le Zénith

À la salle du Zénith, à Saint-Eustache, on a également publié la liste des spectacles touchés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cette liste ne dépasse guère, pour l’instant, la date du 10 mai, alors qu’on signale l’annulation du spectacle Shirley Théroux.

Les installations du Zénith demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre et l’on indique également que les détenteurs de billets seront tous contactés dès que possible. Le site Web du diffuseur est accessible via le [lezenithsteustache.ca].