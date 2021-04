(C. D.) — C’est du 19 au 23 mai que se déroulera l’édition 2021 du Festival Santa Teresa, à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila. Une dizaine de spectacles y seront présentés, mettant en vedette Dylan Phillips, The Franklin Electric, Jerusalem In My Heart, Flore Laurentienne, Magi Merlin, KALLITECHNIS, Ariane Roy, Laurence-Anne, Ouri, Helena Deland et Hildegard. Billets : [www.santateresafest.ca]. Détails à venir.