Le conseil est nommé chez Culture Laurentides

La 42e Assemblée générale annuelle (AGA) de Culture Laurentides avait lieu le 16 juin dernier, de façon virtuelle pour une 2e année consécutive, et réunissait près de 60 personnes. Cette assemblée venait conclure une année historique qui restera gravée dans nos mémoires et établira de nouvelles façons de promouvoir la culture en région!

Nous avons donc profité de cette occasion pour informer les participants sur les réalisations et défis de la dernière année ainsi que sur les projets et activités prévus pour les prochains mois. Nous avons également procédé à l’élection des membres du conseil d’administration (CA).

Voici la composition du conseil d’administration 2021-2022 :

Alexandre Gélinas, directeur du Théâtre Le Patriote; Manon Quintal, directrice administrative et chef du développement du MACLAU; Manon Lefebvre, directrice marketing de Tourisme Laurentides; Monique Richard, comédienne; Dominique Gagné-Supper, agente de développement culturel et du territoire; André Marion, directeur de la Société nationale des Québécoises et des Québécois , région des Laurentides; Marie-Josée Lebel, présidente de l’Atelier de l’Ile. Isabelle Gagné, artiste en arts médiatiques ; Caroline Gagnon, artiste en arts visuels; JoAnne Turbull, directrice du Réseau BIBLIO des Laurentides et Mélanie Séguin, directrice de la Corporation du Moulin Légaré.

Le conseil d’administration de Culture Laurentides est composé de quinze membres. Cette année, quatre postes sont demeurés vacants. Le comité exécutif a été reconduit pour la période estivale et sera en élection lors de la réunion du CA, en septembre prochain.

Grands prix de la culture

Suite à l’annulation l’édition 2020 en raison de la pandémie, Culture Laurentides est très enthousiaste de vous annoncer le retour cette année des Grands Prix de la culture des Laurentides, une remise de prix annuelle visant à célébrer le talent et l’engagement dans tous les domaines artistiques et culturels de la région.

Cette 31e édition mettra à l’honneur les LETTRES ET BIBLIOTHÈQUES, lors d’une soirée au Théâtre le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts le 1er décembre 2021.

Huit prix et bourses totalisant près de 18 000$ seront remis à des professionnels, organismes, municipalités ou collaborateurs du milieu culturel qui se distinguent par leurs réalisations ou leurs engagements.

*Vous pouvez dès maintenant déposer un dossier ou proposer la candidature de quelqu’un ou d’un organisme. Les personnes intéressées ont jusqu’au 30 septembre pour déposer leur candidature.

Rappelons que Culture Laurentides œuvre au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d’accompagnement, de formation, de concertation et de veille. Il collabore avec les municipalités et les intervenants socio-économiques dans l’intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.