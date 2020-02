Le 29 mars: La 7e édition du spectacle-bénéfice de L’Académie des arts Trouve ta voie

Le 29 mars prochain, dès 19 h 30, se tiendra la 7e édition du spectacle-bénéfice annuel de L’Académie des arts Trouve ta voie au Théâtre Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse.

«Nous sommes extrêmement fiers de présenter à nouveau cette soirée unique en son genre. Le public présent lors de cette soirée devient un témoin privilégié de tout le chemin parcouru par nos participants, c’est beau à voir. Se retrouver sur scène avec des artistes professionnels qui partagent leur passion et leur amour de la musique avec eux, c’est une expérience indescriptible!», explique Joëlle Doré-Hébert, directrice générale de l’Académie des arts Trouve ta voie.

Tous les fonds amassés lors de cette soirée-bénéfice permettront à l’organisme de poursuivre sa mission et d’offrir des ateliers artistiques gratuits à des personnes ayant une déficience intellectuelle, physique, auditive, un trouble du spectre de l’autisme ou un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.

L’Académie croit fermement en la capacité des personnes différentes à développer leurs aptitudes artistiques et à s’épanouir à travers l’art. Cette soirée en est la preuve bien tangible!

Au programme

C’est une panoplie d’artistes connus et appréciés du grand public qui présenteront des numéros de chant et de danse accompagnés des élèves de notre organisme. Encore une fois cette année le porte-parole Mario Pelchat nous fera le cadeau de sa voix magnifique. Les artistes Safia Nolin, David Thibault, Gabrielle Destroismaisons, Rémi Chassé, le comédien Emmanuel Auger, Raffy et Kyô un duo de danseurs et demi-finaliste à l’émission Révolution seront également de la partie pour égayer les sens de l’assistance.

À propos de l’Académie

L’Académie des arts Trouve ta voie est un organisme offrant des services dans diverses disciplines artistiques à une clientèle variée ayant une déficience intellectuelle, physique, auditive, un trouble du spectre de l’autisme ou un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. L’initiative vise l’insertion sociale et la promotion des habiletés artistiques des personnes différentes en favorisant le dépassement de soi et le développement de nouveaux liens d’amitié dans le plaisir et dans le respect des différences de chacun.