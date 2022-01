La vie de René Lévesque en bande dessinée

Journaliste et homme politique, René Lévesque a certes marqué l’histoire du Québec. S’il avait lui-même écrit sa propre biographie, publiée l’année qui a précédé son décès – c’était le 1er novembre 1987 –, et si divers ouvrages ont été publiés sur lui depuis, voilà qu’une bande dessinée s’attarde aujourd’hui sur la vie et le parcours du Gaspésien d’origine.

Intitulé «René Lévesque – Quelque chose comme un grand homme» (Éditions Moelle Graphik), l’ouvrage de 268 pages est une idée de Marc Tessier, scénariste et éditeur en bande dessinée depuis 1987.

À titre de scénariste, celui-ci propose 13 « courts-métrages » en bande dessinée, chacun racontant des moments précis de la vie de René Lévesque: agent de liaison et correspondant de guerre pour l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, journaliste à Radio-Canada, ministre au sein du gouvernement Jean Lesage et «père » de la nationalisation de l’électricité, fondateur du Parti québécois qui est élu en novembre 1976 et, bien sûr, premier ministre pendant presque 10 ans.

Divers moments de sa vie sont ainsi abordés : son entrée dans le camp de concentration de Dachau, l’émission «Point de mire» qui ouvre le Québec sur le monde, l’Expo 67, la visite du général de Gaulle, l’élection du Parti québécois en 1976, la fameuse nuit des longs couteaux, l’accident de voiture qui mettra à ce moment en péril sa carrière politique et sa relation avec son épouse, Corinne.

« René Lévesque est le prototype du héros québécois moderne […] Un voyageur, un humaniste, un socialiste, un amoureux, une tête de cochon et un brasseur de marde! Quel beau cocktail », écrit Marc Tessier.

Pour mettre en images cet ouvrage, l’auteur a réuni autour de lui une vingtaine de bédéistes et d’illustrateurs, dont 13 qui avaient pour mandat de donner vie, avec leur style personnel, à ces différents «courts-métrages» de bande dessinée.

Tout cela donne, en fin de compte, un ouvrage de belle qualité qui a le mérite, de manière différente il est vrai, de rappeler aux lecteurs quel grand homme a été René Lévesque de son vivant. Pour en savoir davantage, il suffit de consulter la page [www.facebook.com/moellegraphik/].