La semaine de relâche dans les laboratoires du Musée Armand-Frappier

La semaine de relâche sera scientifique et ludique dans les laboratoires du Musée Armand-Frappier. Les enfants de 6 à 10 ans pourront participer aux camps de jour et les familles auront la possibilité d’explorer la génétique avec l’activité «ADN : les airs de famille expliqués!».

Camps scientifiques de la relâche scolaire

Du 2 au 6 mars 2020

Bienvenue aux jeunes curieux âgés de 6 à 10 ans!

– Les enfants de 6 à 8 ans auront la chance de participer au camp biosciences, durant lequel ils enfileront le sarrau pour réaliser une panoplie d’expériences au laboratoire. Ce faisant, ils découvriront les nombreuses disciplines scientifiques qui étudient le vivant… biologie, écologie, anatomie et compagnie!

– Les 8 à 10 ans, découvriront le camp immunologie. Ils observeront des globules blancs au microscope, manipuleront des anticorps et feront un test d’immunodiffusion… entre autres expériences!