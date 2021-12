La Semaine Art et Différence des Laurentides bat son plein!

L’Académie des arts Trouve ta voie présente du 28 novembre au 4 décembre la Semaine Art et Différence des Laurentides (SADL) et se tient dans les locaux de l’organisme à Rosemère. L’événement permet une nouvelle rencontre avec l’art tout en contribuant au changement de regard sur les différences interpersonnelles.

Cette deuxième édition de la SADL vise encore une fois à encourager les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou auditive, un trouble du spectre de l’autisme, ou encore un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, à développer leurs habiletés artistiques. L’événement qui met de l’avant la culture et l’inclusion, est au coeur d’une exposition unique en son genre. « L’organisme encourage les personnes handicapées à faire de l’art, que ce soit du chant, de la danse, du théâtre ou de la peinture. Je trouve qu’on devrait donner plus de place à ces gens-là dans la société », explique l’artiste en arts visuels Rosalie Taillefer-Simard qui est la porte-parole de cette deuxième édition.

Des invités spéciaux

« L’art permet de développer d’autres sens, comme moi qui suis malentendante, c’est important le visuel et de créer. C’est pour ça que je suis très contente d’être porte-parole de cet événement-là », soulève Rosalie. Toute la semaine, elle y exposera quelques-unes de ses œuvres et certains ont eu la chance la rencontrer au vernissage qui a eu lieu dimanche soir le 28 novembre.

L’auteure-compositrice-interprète Gabriella était aussi au vernissage pour présenter les nouvelles compositions de l’Académie des arts Trouve ta voie accompagnée des participants de ce projet. De plus, l’artiste Marie-Sol St-Onge a tenue une conférence mardi soir. Intitulé « Regarder loin devant », la conférence dévoilait le parcours exceptionnel l’artiste. « C’est une grande peintre qui a eu la maladie de la mangeuse de chair et elle a ensuite perdu ses quatre membres, explique la porte-parole. Elle est tellement inspirante! »

Du nouveau s’ajoute cette année avec un encan virtuel au profit de l’Académie des arts Trouve ta voie. Du 28 novembre au 12 décembre, des œuvres des participants et d’artistes professionnels sont mises aux enchères sur la boutique en ligne de l’organisme.

L’événement propose toute la semaine une exposition et des activités immersives en visite libre jusqu’à vendredi, de 15h à 20h et le samedi, de 13h à 17h au 34 Boulevard Bouthillier à Rosemère. La SADL est gratuite et ouverte à tous. Pour plus de détails et pour consulter la programmation complète de la Semaine Art et Différence des Laurentides, visitez le site internet de l’organisme : http://www.trouvetavoie.com/sadl.