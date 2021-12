La Rencontre Magique: Un rendez-vous familial féérique à la Place Rosemère

KABOUKI Productions invite petits grands à la Place Rosemère pour venir rencontrer les personnages qui ont forgé notre imaginaire. Les quatre fins de semaine avant Noël, toute la famille est invitée à La Rencontre Magique qui met en œuvre différents univers tirés des contes qui ont marqués notre époque.

« On voulait vraiment ramener la magie pour le temps des fêtes. À cause de la pandémie, on a attendu longtemps le moment de se retrouver en famille. On espérait avec impatience le moment de créer ce type d’événement-là », confie Eric Lussier, PDG, producteur et directeur artistique chez KABOUKI productions. C’est donc dans l’idée d’offrir une expérience qui rassemble la famille tout en faisant ressortir les cœurs d’enfant qu’il a créé La Rencontre Magique présentée à la place Rosemère.

Un trajet, quatre univers

La Rencontre Magique est un parcours qui regroupe quatre stations avec un décor et une ambiance à la hauteur de leurs univers colorés. Ariel la Petite Sirène, Cendrillon, Belle et Aladin sont les personnages qui vous attendent dans ce trajet dont quatre stations thématiques ont été aménagées. Dans chacune de ces stations, les gens sont libres de prendre des photos et des vidéos tout en discutant avec les personnages. « C’est vraiment une rencontre, il y a de la musique d’ambiance tout au long du trajet pour créer des petits moments magiques qu’on n’a pas eu la chance de vivre depuis les derniers mois », précise le producteur.

Pour les petits et grands enfants

Bien que la Rencontre Magique met de l’avant des personnages crées pour les jeunes, Eric Lussier tient à mentionner que l’événement est l’occasion idéale de rassembler la famille. « Ce n’est pas juste pour les enfants. Notre but est de créer du divertissement familial. On voulait avoir un standard de qualité plus élevé pour faire en sorte que tout le monde puisse passer un beau moment », précise-t-il. Ainsi, toutes les générations seront comblées dans cette expérience qui coïncide à merveille avec le temps des fêtes. « C’est vraiment un événement familial parce qu’autant les grands-parents, les parents et les jeunes vont passer un agréable moment », affirme Eric Lussier.

Après la Rencontre Magique, place au Livre Magique!

Ceux qui auront envie de prolonger leur rencontre avec les personnages, seront ravis d’apprendre que KABOUKI Productions présente aussi à la fin du mois de décembre un spectacle qui met en scène ces mêmes univers colorés. Du 27 au 30 décembre, Ariel, Belle, Aladin, Jasmine et Cendrillon seront de retour sur la scène du Théâtre Saputo avec Le Livre Magique, un spectacle musical qui entretiendra les frénésies des fêtes. « C’est dans la même lignée, le visuel se ressemble, mais c’est un spectacle de 60 minutes inventé de toute pièce par des québécois et c’est quelque chose de super énergique et entraînant en plus de faire participer les enfants », explique Eric Lussier.

Rendez-vous les 4-5-11-12-18 et 19 décembre à la Place Rosemère pour participer à La Rencontre Magique. Pour plus de détails sur l’événement, consultez le site www.kaboukiproductions.com.