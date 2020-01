La première édition de la Nuit de la lecture à Sainte-Thérèse

Les amateurs de lecture seront heureux d’apprendre que la Bibliothèque de Sainte-Thérèse proposera une première édition de la Nuit de la lecture le samedi 18 janvier prochain, dès 19 h. Cette activité initiée en France il y a quatre ans est désormais déployée à travers le Québec grâce à l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et à la Fondation Lire pour réussir.

«Cette activité se veut une célébration du livre et de la lecture sous toutes ses formes. En tant que Ville d’arts, de culture et de savoir, Sainte-Thérèse est fière de proposer une programmation qui a été pensée pour répondre aux intérêts des tout-petits et des plus grands!», souligne Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Lors de cette première Nuit de la lecture, les participants auront l’occasion d’apprécier une ou plusieurs des activités gratuites suivantes:

19 h : Heure du conte (3 à 7 ans)

20 h : Récit humoristique Y’a toujours pas de soucis, avec Michèle Bourgon

21 h : Contes urbains, avec Louis-Maxime Rockwell

22 h : Lecture de textes érotiques, avec Maude Guérin et Christian Vézina (adultes)

Pour s’inscrire, les citoyens doivent se rendre au www.sainte-therese.ca et compléter le processus d’inscription pour chacune des activités souhaitées. Notez que la Carte citoyen valide est obligatoire.

«J’aime ça lire tout seul, bien sûr, mais j’aime aussi beaucoup la collectivité. C’est fabuleux de participer à des événements rassembleurs», mentionne l’auteur Simon Boulerice, porte-parole de l’événement. Et c’est ce qui se passera cette année dans les diverses activités présentées partout au Québec. «Quelque chose d’intime et de collectif à la fois», se réjouit Simon Boulerice.

L’UNEQ

Depuis plus de 40 ans, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois regroupe des poètes, des romanciers, des auteurs dramatiques, des essayistes, des auteurs pour jeunes publics et des auteurs d’ouvrages scientifiques et pratiques. L’UNEQ, qui représente actuellement plus de 1 600 auteurs, travaille à la promotion et à la diffusion de la littérature québécoise, au Québec, au Canada et à l’international, de même qu’à la défense des droits socioéconomiques des écrivains.

Fondation Lire pour réussir

Cet organisme philanthropique a pour mission de développer une culture de la lecture au Québec, de participer à la lutte contre le décrochage scolaire, d’encourager l’esprit critique et le dialogue, sans oublier la valorisation de la littérature québécoise. l’étranger, de même qu’à la défense des droits socioéconomiques des écrivains.