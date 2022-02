La petite chanteuse de Blainville grandit!

C’est à l’âge de 9 ans que Marianne Choquette-Brunet s’est fait connaître du public grâce à son passage remarqué à la Voix Junior. Les années ont passées, mais la blainvilloise aujourd’hui âgée de 14 ans continue de laisser sa trace à sa manière.

Finaliste à Miss Teen Québec

Cette année, Marianne s’est lancée pour la première fois dans le concours Miss Teen Québec et déjà elle se démarque en se figurant parmi les finalistes. « Je vis une magnifique expérience. C’est un beau concours de personnalité qui favorise l’estime de soi, le développement personnel et la rencontre avec de belles personnes. Nous avons eu diverses activités qui favorisent les amitiés et le travail d’équipe », raconte la jeune blainvilloise.

Marianne profite de sa participation au concours Miss Teen Québec pour lever le voile sur des sujets qui la touchent depuis le début de la pandémie. En effet, la santé mentale est une cause très importante pour Marianne qui a développé de l’anxiété de performance au début de la pandémie. « Cette période a été difficile pour moi. J’ai dû trouver des astuces pour gérer mon anxiété et j’ai consulté pour cela. Maintenant ça va mieux, alors s’il y a des personnes qui hésitent à consulter parce que c’est un peu tabou, je veux leur dire qu’il ne faut pas hésiter. C’est grâce à ces démarches que je vais mieux aujourd’hui », confie-t-elle.

Ne jamais arrêter de chanter

Depuis sa participation à la Voix Junior en 2016, Marianne n’a jamais cessé de pratiquer sa passion initiale qu’est le chant. Depuis, elle a entre autres été demi-finaliste au Petit Festival de Granby, elle a monté sur la scène du Cabaret BMO et chanté l’hymne national pour l’Armada de Blainville-Boisbriand. En juin, nous la verrons dans la comédie musicale Demain avec le Collège Lionel-Groulx. « Ce sera un super spectacle et je suis la plus jeune recrue parmi tous les chanteurs du Cégep. J’ai vraiment hâte! », lance la chanteuse.

Dans le cadre du concours Miss Teen Québec, Marianne organise une collecte de fonds virtuelle dont l’argent sera entièrement remis à la fondation Opération Enfant Soleil. Pour l’encourager et pour faire un don, c’est par virement interac à l’adresse idchoq@hotmail.com. Il est aussi encore temps de voter en ligne ou de voir le profil de Marianne sur le site de Miss Québec juste ici