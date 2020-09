La Otra Orilla sur scène extérieure à Sainte-Thérèse

C’est avec enthousiasme qu’Odyscène présentera le spectacle de danse de La Otra Orilla, The Place In Between, le 4 octobre sur une scène extérieure dans le stationnement du Cabaret BMO Sainte-Thérèse.

Deux représentations d’une durée de 20 minutes, suivies d’une discussion avec le public, sont prévues à 13 h et à 14 h. Par la suite, à 15 h, les gens sont invités à assister à un atelier offert par la compagnie.

The Place In Between est une exploration chorégraphique intégrale pour trois interprètes: un danseur, un chanteur et une bata de cola. Cette longue jupe à traîne typique de la danse flamenco transforme le mouvement et donne naissance à un autre corps, qui à son tour amène une autre dimension de jeu et d’interprétation. Une création originale de Myriam Alard et Hedi Graja de La Otra Orilla. Une pièce audacieuse et inédite d’où se dégage poésie et force, et où l’humour a une place de choix.

Ce spectacle est gratuit et sera présenté en admission générale en formule debout. Pour y assister, il faut obligatoirement se procurer un laissez-passer en contactant la billetterie d’Odyscène au 450 434-4006. En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’intérieur du Cabaret BMO Sainte-Thérèse.

Projet Célébrer le vivant!

Ce spectacle fait partie du projet Célébrer le vivant! qui offre gratuitement, dans le cadre des Journées de la Culture, du 25 septembre au 4 octobre, un circuit de huit spectacles de danse extérieurs dans les villes de la MRC de Thérèse-De Blainville et chez Odyscène.

C’est l’occasion pour le public de renouer avec le vivant, au-delà des mots. Pour la programmation complète présentée dans chacune des villes, consultez le [odyscene.com]. Ce projet est rendu possible grâce au précieux soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la MRC de Thérèse-De Blainville.

Mesures sanitaires en place

Odyscène se conforme aux consignes émises par le gouvernement du Québec en matière de santé publique. Pour les spectacles présentés à l’extérieur, la distance de deux mètres entre les personnes d’un même groupe (de deux, trois ou quatre personnes) doit être respectée. Le port du masque est obligatoire. Du liquide désinfectant sera disponible et obligatoire à l’entrée sur le site.