La MRC de Thérèse-De Blainville et la Table Action Culture lancent ASTERIA

En collaboration avec son partenaire et diffuseur régional Odyscène et pour faire suite à la recommandation de la Table Action Culture (TAC), la MRC de Thérèse-De Blainville a lancé un nouveau projet culturel : ASTERIA.

ASTERIA est un voyage musical immersif en réalité virtuelle qui plonge le spectateur dans l’univers de plusieurs auteurs-compositeurs-interprètes de la scène québécoise, soit Vincent Vallières, Dominique Fils- Aimé, Daniel Bélanger, Alexandra Strélinski et Fouki.

« Il s’agit d’une expérience qui permet de découvrir les œuvres musicales des artistes d’une manière inédite, par une ambiance sonore spatialisée et ambiophonique qui enveloppe un visuel dynamique et moderne et qui mêle tournage en 360 degrés et création d’univers en animation 3D », a déclaré le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, M. Richard Perreault.

De son côté, Odyscène, en collaboration avec la MRC de Thérèse-De Blainville, offre une fois de plus une expérience culturelle ouverte sur la communauté en favorisant l’accessibilité aux arts de la scène. « ASTERIA, c’est une façon innovante de présenter la chanson et la musique, jumelées pour l’occasion à la technologie. J’invite le public à prendre part à cette expérience de réalité virtuelle musicale hors du commun », a mentionné la présidente d’Odyscène, Mme Mélissa Poirier.

Genèse du projet

Odyscène a présenté le projet ASTERIA à la TAC à l’automne 2020. Il a suscité immédiatement un grand intérêt de chacune des sept villes de la MRC qui ont souhaité y participer. Cependant, en raison du contexte de pandémie, la TAC a jugé plus convenable de reporter l’activité à l’automne 2021 et a mandaté Odyscène pour la réalisation du projet. La MRC est fière d’investir pour permettre aux citoyennes et citoyens de profiter gratuitement de cette activité.

ASTERIA s’inscrit dans le cadre des orientations de la Politique culturelle 2e génération de la MRC adoptée en 2021. À cet égard, ASTERIA mise sur le fort potentiel des nouvelles technologies pour améliorer l’accès des citoyens à la culture, à la créativité et à l’innovation pour accroître et diversifier l’offre culturelle locale et régionale. De plus, ASTERIA est un projet pertinent pour favoriser l’accès des citoyens à la culture en contexte de pandémie.

Programmation

À partir du 2 novembre prochain à Boisbriand, ASTERIA se déplacera, d’une semaine à l’autre, dans chacune des villes de la MRC, et prendra fin le 19 décembre à Rosemère.

Les personnes intéressées peuvent trouver toute l’information pertinente sur les sites Web des sept villes de la MRC :

Blainville : https://blainville.ca/evenements/asteria-un-voyage-musical-en-realite-virtuelle o Boisbriand : https://www.ville.boisbriand.qc.ca/decouvrir/evenements/asteria

Bois-des-Filion : https://villebdf.ca/asteria

Lorraine : www.ville.lorraine.qc.ca

Rosemère : https://biblio.ville.rosemere.qc.ca

Sainte-Anne-des-Plaines : réservation obligatoire, par téléphone au 450-478-4337 ou par courriel au bibliotheque@villesadp.ca

Sainte-Thérèse : https://www.sainte-therese.ca/quoi-faire-a-sainte-therese/calendrier-des-activites/