La Fondation du Triolet reçoit 8 950 $

Dans l’ordre habituel : Philippe Roberge et Feyderik-Dagmar Myrand, élèves à la FMI, Robert Saint-Louis, président du Club Optimiste, Chloé Boudreau, élève à la FMI, Roger Chartier, Huguette Fortier et Alain Lépine, tous trois du Club Optimiste, Martin Desrosiers, président de la Fondation du Triolet, et Léonard Duval, élève à la FMI. (Photo Claude Desjardins)