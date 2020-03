La culture au temps de la COVID-19

Toutes ces fermetures qui nous sont annoncées à la chaîne, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, affecteront de façon significative les événements culturels qui foisonnent dans la région.

Les lieux d’exposition, les cinémas et les bibliothèques doivent évidemment se conformer aux demandes gouvernementales et fermer leurs établissements de façon temporaire. C’est évidemment le cas des salles de spectacle de la région, comme le Théâtre Lionel-Groulx et le Cabaret BMO Sainte-Thérèse, ou encore la salle du Zénith et le Centre d’art La petite église, à Saint-Eustache, qui annoncent, depuis vendredi dernier, une série d’annulations des spectacles inscrits à leur programmation respective. On y retrouve cependant un bon nombre d’événements qui seront reportés. Mieux, des dates sont déjà proposées. À cet effet, la donne change continuellement au fur et à mesure qu’on parvient à arrimer la disponibilité des artistes et les cases disponibles dans l’horaire des diffuseurs.

Pour en savoir davantage sur la liste des spectacles concernés et les mesures qui seront prises pour accommoder les détenteurs de billet, communiquez avec votre diffuseur: [odyscene.com]; [lezenithsteustache.ca]; [www.lapetiteeglise.com].