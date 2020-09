La bibliothèque municipale et le Service de la culture se dotent d’une nouvelle image

Dans la foulée de la cure de jeunesse de l’image de marque de la Ville, la bibliothèque municipale et le Service de la culture de Sainte-Anne-des-Plaines, tous deux sous la responsabilité du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, se sont dotés d’un tout nouveau logo.

Ces icônes sont des déclinaisons graphiques du logo principal de la ville, dans lesquels on retrouve les mêmes éléments, formes et couleurs que le logo principal. Pour le Service de la culture, il s’agit d’un tout premier logo, alors que pour la bibliothèque, il s’agit d’une mise à jour importante de son logo.

Tout comme celui de la Ville, les deux nouveaux logos sont aussi accompagnés de leur slogan respectif. «Cultiver le plaisir» se décline en différents axes pour représenter les multiples volets de l’identité de la Ville. Ainsi, le nouveau slogan de la bibliothèque est «Le plaisir de découvrir» et celui de la culture est «Le plaisir de s’évader».

«Il s’agit pour nous d’un tout nouveau souffle donné à la Ville, ce qui correspond à notre vision d’améliorer de manière continue la qualité de vie de nos citoyens. À travers ces nouvelles images de marque et ces nouveaux slogans, on insuffle une énergie renouvelée à deux services municipaux qui sont au cœur de nos préoccupations. La culture, la littérature et l’art font partie intégrante de l’identité anneplainoise et nous reconnaissons toute la place et l’importance qu’ils doivent avoir au sein de la Ville», a souligné le maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau.

La bibliothèque municipale : le plaisir de découvrir

La bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-Plaines compte 5 500 abonnés, qui se sont partagé la location de plus de 90 000 prêts seulement l’année dernière (2019). La bibliothèque possède une collection de 84 897 documents dont 27 553 d’entre eux ont été édités au Québec. La bibliothèque propose aussi une collection numérique de 8 000 ouvrages, dont 7 000 sont libres de droits (les grands classiques de la littérature). Le prêt entre bibliothèques permet aussi aux citoyens d’élargir le nombre d’ouvrages auxquels ils ont accès, en bénéficiant des collections des autres bibliothèques, notamment pour des livres plus rares.

En plus des prêts d’ouvrages, la bibliothèque organise plusieurs activités par année, dont des conférences, conférences d’auteur, animations pour la petite enfance, les jeunes et les ados, des clubs de lecture et des lectures de conte. Au total, la bibliothèque municipale tient chaque année plus de 100 activités pour lesquelles on enregistre près de 3 400 participations annuellement.

Chaque année, la bibliothèque présente une douzaine d’expositions d’œuvres d’art et de photographies dans ses locaux, permettant ainsi aux usagers et à la population de découvrir une foule d’artistes.

La bibliothèque impliquée dans la vie des jeunes

La bibliothèque de Sainte-Anne-des-Plaines a créé avec les années de précieux partenariats avec les garderies, centres de la petite enfance (CPE) et les écoles de la ville. En effet, chaque mois une classe d’école primaire assiste à des séances de lecture et de conte, sur place à la bibliothèque. Les garderies et CPE se déplacent aussi régulièrement afin d’assister à des projections géantes d’histoires et de contes animés par une narratrice. Des conférenciers sont aussi invités pour présenter aux jeunes l’univers de la bibliothèque, son fonctionnement et ses installations, question de démystifier son rôle et ce qu’elle offre à la communauté.

Le programme « une naissance un livre » s’adresse à tous les nouveau-nés. Le personnel remet aux parents un sac de revues et de livres pour favoriser la lecture en famille, et ce dès la naissance. Pour bénéficier du programmes, les parents doivent inscrire leur enfant auprès de la bibliothèque avant l’âge d’un an. Ce programme vient renforcer l’importance d’initier les enfants dès leur plus jeune âge au monde des mots et de l’écrit.

Le personnel de la bibliothèque est soucieux de mettre en place des initiatives pour les jeunes. Toute personne, organisation ou institution intéressée à créer des activités en collaboration avec la bibliothèque municipale est invitée à communiquer avec son personnel.

Un soutien essentiel pour la communauté

La bibliothèque bénéficie aussi du programme « biblio-aidant » qui met à la disposition des citoyens une collection complète de guides et de livrets afin de soutenir les personnes vivant eux-mêmes ou leurs proches, avec préoccupations sociales ou de santé physique ou mentale telle que la déficience intellectuelle, le vieillissement, le Parkinson, les maladies du cœur, la proche-aidance, le trouble du spectre de l’autisme, le cancer, le deuil, le diabète, l’Alzheimer, et plus encore.

Le programme « TA biblio » est un tout nouveau projet mis en place par la bibliothèque municipale pour ses citoyens. Ce programme particulier s’adresse aux enfants atteints du spectre de l’autisme et a permis à la bibliothèque de se doter de jeux, de livres et d’accessoires adaptés pour ces enfants. Le programme et ses outils sont très appréciés des familles ayant à relever le défi de conjuguer avec la différence de leur enfant.

La culture : le plaisir de s’évader

Le Service de la culture à Sainte-Anne-des-Plaines offre une programmation foisonnante de cours, d’ateliers d’arts et de formations, tant pour les enfants que pour les adultes. La Ville tient 50 activités annuellement7 auxquels participent plus de 500 citoyens. Ces activités sont principalement axées sur la danse, l’apprentissage d’instruments de musique, les cours de langue, la maitrise des outils technologiques, la découverte de la science et de la magie, et plus encore.

Le service présente aussi plusieurs séries de spectacles, tels que les vendredis musicaux (musique), les soirées cinéma pour tous et les spectacles en plein air pour les tout-petits. Il organise aussi différentes prestations ponctuelles notamment lors des Journées de la Culture, de la Fête nationale et de la Nuit des sans-abris. À cela s’ajoutent les différents spectacles d’opéra, les représentations de théâtre, de danse, les scènes nomades et autres prestations artistiques.

Deux événements culturels majeurs reviennent chaque année, soit l’Exposition d’Art visuel mettant en valeur les peintres et leurs réalisations, ainsi que le Salon Anneplain’art, faisant la promotion des artisans de chez nous et de leurs créations.

Le Service de la culture se fait aussi un devoir de promouvoir la culture dans la Ville et surtout auprès des plus jeunes, notamment en intégrant au sein du camp de jour et de la programmation de la semaine de relâche une foule d’occasions d’être en contact avec l’art et la culture. Ces initiatives permettent aux jeunes d’être initiés au théâtre, à la musique et l’art.