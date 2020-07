La bibliothèque de Sainte-Thérèse rouvre graduellement ses portes

La bibliothèque municipale de Sainte-Thérèse, qui a dû fermer ses portes par mesures préventives le 13 mars dernier en raison de la COVID-19, est heureuse d’annoncer sa réouverture graduelle dès le lundi 20 juillet. Les Thérésiens pourront à nouveau venir sur place choisir leurs livres, DVD, jeux et autres documents en toute sécurité.

Conditions en vigueur

La bibliothèque accueillera 50 visiteurs à la fois entre ses murs. Les citoyens sont invités à consulter le catalogue en ligne avant de se présenter à la bibliothèque pour réduire le temps de visite. Pour les citoyens qui, sur place, veulent tout de même consulter le catalogue en ligne, deux postes de recherche seront mis à leur disposition. L’accès libre aux collections sera permis pour parcourir rapidement les documents. Or, l’accès au mobilier et au laboratoire informatique n’est pas autorisé à ce moment.

Il n’est plus possible de faire des réservations de documents disponibles en ligne comme ce fut le cas pendant le confinement. Les réservations de documents effectuées avant le 15 juillet seront toutefois honorées.

Le prêt sans contact sera maintenu uniquement pour les personnes de 70 ans et plus. Elles devront téléphoner à la bibliothèque, du mercredi au vendredi, entre 10 h et 12 h pour se prévaloir du service.

De plus, les citoyens pourront à nouveau se procurer leur Carte citoyen à la bibliothèque.

Consignes sanitaires

Les gens qui présentent des symptômes de la COVID-19 (apparition ou aggravation d’une toux, fièvre, difficultés respiratoires) sont priés de rester à la maison et de téléphoner au 1 877 644-4545.

Pour les citoyens qui se présentent à la bibliothèque, les consignes sanitaires à respecter sont celles en vigueur et recommandées par la Direction de la santé publique. Ainsi, les gens doivent appliquer en tout temps la distanciation physique de deux mètres autant entre usagers qu’avec le personnel sur place. Des corridors de circulation seront identifiés à l’aide de pastilles au sol. Il est aussi demandé de procéder au lavage des mains avec le désinfectant fourni à l’entrée. Au besoin, il est possible de se laver les mains avec de l’eau et du savon par la suite. De plus, le port du masque ou du couvre-visage (masque artisanal) est obligatoire.

Pour accéder à tous les renseignements concernant la réouverture graduelle de la bibliothèque: [biblio.sainte-therese.ca]. Celle-ci est ouverte les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13 h à 20 h, le mardi de 10 h à 20 h, ainsi que le samedi de 12 h à 16 h.