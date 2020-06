«Jam ton quartier» à Sainte-Thérèse

«Malgré les mesures de distanciation physique, il est possible de trouver des façons originales d’égayer nos soirées. Alors, préparez votre djembé, parce qu’à Sainte-Thérèse, ça va jammer cet été», lance la mairesse, Sylvie Surprenant.

Du 7 juillet au 4 août, les musiciens Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David visiteront dix quartiers, conviant les citoyens à un jam de percussions auquel ils pourront assister ou participer en direct de leur balcon ou de leur terrain.

À bas la monotonie

Les prestations «Jam ton quartier» auront lieu les mardis en soirée, suivant l’horaire suivant: le 7 juillet, parc de la Rivière à 18 h et terre-plein de la rue Ferdinand-Laporte à 19 h 30; le 14 juillet, Place Casavant à 18 h et Place Claude-Dagenais à 19 h 30; le 21 juillet, parc Capistran à 18 h et parc Foisy à 19 h 30; le 28 juillet, parc Guy-Blanchard à 18 h et Place Chevigny à 19 h 30; et finalement le 4 août, parc Émile-Maillé à 18 h et parc Georges-Émile-Charron à 19 h 30.

En cas de pluie intense ou d’orage, l’événement sera reporté au lendemain, mêmes lieux, mêmes heures.