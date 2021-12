Il ne reste que quelques jours pour y participer à l’encan de la fondation du Triolet

Vous avez jusqu’au 11 décembre pour contribuer à l’encan silencieux de la Fondation du Triolet. Au profit de la Formation musicale intensive de la Polyvalente Sainte-Thérèse, les dons amassés permettront de soutenir financièrement le programme et ses étudiants.

Dans le cadre de sa levée de fonds, la Fondation du Triolet organise un encan pour recueillir des dons pour permettre aux élèves de la Formation musicale intensive de se procurer notamment des instruments de qualité, des partitions ou la possibilité de participer à des concours ou des camps musicaux.

Mettant en vedette des entreprises et des produits de la région, cet encan propose des lots pour tous les goûts et ce, à petits et à grands prix. En effet, l’encan propose des lots en tout genre tels que des soins en massothérapie, un chandail des Canadiens autographié et un violon autographié par Alexandre Da Costa.

Soutenir la Formation de musicale intensive

Le programme de la Formation musicale intensive est un programme de musique au sein de la Polyvalente Sainte-Thérèse. Il s’agit d’une formation qui regroupe 246 élèves qui poursuivent un programme enrichi par la musique tout en complétant leurs études secondaires. Avec ce programme particulier, les jeunes ont la possibilité de choisir le volet harmonie, instruments à cordes ou piano.

Toutefois, un programme de musique implique son lot de dépenses qui n’est pas accessible à tous. « Un programme comme la FMI nécessite différents frais reliés à l’achat et à l’entretien des précieux instruments tels que des pianos jusqu’aux cuivres, en passant par les cordes comme les violons et les contrebasses », précise Caroline Labbé, membre du conseil d’administration de la Fondation du Triolet.

À propos de la Fondation du Triolet

« Nous sommes une petite fondation, certes, mais très impliquée auprès des élèves musiciens de la Polyvalente Sainte-Thérèse », soulève Caroline Labbé. Depuis ses débuts en 1999, la Fondation du Triolet apporte un support financer au programme de Formation musicale intensive. Depuis plusieurs années, les membres de la fondation et ses bénévoles permettent entre autres la récolte de fonds nécessaire pour acheter des instruments de qualité, l’embauche de professeurs spécialisés externes pour des ateliers en sectionnelles ou du support lors des concours ou des sorties. De plus, la fondation accorde des bourses aux finissants qui veulent continuer leurs études musicales au collégial.

Cependant, avec le contexte actuel, les élèves de la Formation musicale intensive ont besoin plus que jamais du soutien apporté par la Fondation du Triolet. « La pandémie a frappé́ durement les adolescents et nous investissons beaucoup d’énergie pour leur permettre de monter à nouveau sur scène et de s’épanouir à travers leur passion », conclu Mme Labbé.

L’encan se termine le 11 décembre, juste avant les Grands Concerts des Fêtes qui se dérouleront du 15 au 18 décembre. Pour la première fois cette année, l’encan de la Fondation du Triolet a lieu exclusivement en ligne. Pour y participer, rendez-vous sur le site app.followmybid.com/fr-CA/Triolet2021/accueil ou consultez le site fondationdutriolet.com pour plus de détails.