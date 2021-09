Grands Prix de la culture des Laurentides: il est encore temps de déposer votre dossier

Cette 31e édition mettra à l’honneur les lettres et les bibliothèques, lors d’une soirée au Théâtre le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts, le 1er décembre 2021. Des bourses totalisant près de 18 000$ seront remises à des professionnels, organismes, municipalités ou collaborateurs du milieu culturel qui se distinguent par leurs réalisations ou leurs engagements.

” En mettant en valeur les lettres et bibliothèques, nous souhaitons souligner l’excellence du milieu littéraire des Laurentides, promouvoir les réalisations exemplaires des écrivains, des bibliothèques et des organismes de ce milieu, sensibiliser et accroître la fierté des citoyens, des organisations, des entreprises et des institutions envers la littérature Laurentienne et enfin, valoriser des initiatives réalisées ou soutenues par le milieu scolaire et le milieu des affaires “, explique Culture Laurentides.

Voici les catégories de prix dans lesquelles il est possible de soumettre une candidature :

🔷Prix Excellence (bourse de 2000$)

🔷 Prix Passion (bourse de 1000$)

🔷 Prix Ambassadeur (bourse de 1000$)

🔷Prix Municipalité (remise d’une oeuvre d’art)

🔷Prix Reconnaissance Art-Éducation (remise d’une oeuvre d’art)

🔷Prix Relève (bourse de 1000$)

Le ou les projets présentés peuvent avoir été réalisés au cours des quatre dernières années. Il est possible de soumettre une candidature pour quelqu’un d’autre.

Tous les détails sur la page dédiée : https://bit.ly/3E1fFHy