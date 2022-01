Film Laurentides : Une contribution touristique, culturelle et économique depuis 25 ans

En 2022, Film Laurentides souligne ses 25 années d’activité d’accueil et de promotion auprès de l’industrie audiovisuelle. Connu sous le nom de Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides, Film Laurentides est devenu un incontournable chez les producteurs québécois et étrangers à la recherche d’un lieu de tournage unique dans la région.

Contribuer à la richesse du territoire

Film Laurentides a été créé en 1997 dans le but de promouvoir la région des Laurentides et d’accompagner les producteurs qui souhaitent tourner dans la région. Après plus de 600 tournages qui ont attiré les regards vers le territoire, l’organisme à but non lucratif a contribué à des retombées touristiques, culturelles et économiques qui équivaut à plusieurs millions de dollars.

« Si on s’est approprié tout le territoire, c’est parce qu’on a eu des partenaires financiers », lance Marie-Josée Pilon, directrice générale de Film Laurentides. Après 25 ans à œuvrer dans la production audiovisuelle, cette dernière se réjouit de pouvoir compter sur l’aide précieuse des gouvernements fédéral et provincial, en plus de toutes les MRC qui forment la région. « Tout le monde a embarqué dans cette volonté régionale de supporter nos activités. Ça nous a permis de multiplier chaque année le nombre de tournage depuis ce temps-là », constate-t-elle.

En effet, dans les premières années, Film Laurentides travaillait sur cinq à dix productions par année alors que maintenant, ils en sont à une quarantaine de productions par année. Toutefois, Mme Pilon mentionne que l’année 2021 a été particulièrement florissante avec un record de 55 productions.

En évolution depuis 25 ans

« On est constante évolution. On est parti de tout petit pour aujourd’hui être vraiment en expansion », annonce Marie-Josée Pilon. Quand Film Laurentides a vu le jour en 1997, seule la MRC d’Argenteuil était couverte. Puis aujourd’hui, c’est l’ensemble sur territoire des Laurentides qui est à l’honneur.

L’année 2001 est une période charnière pour Film Laurentides puisqu’elle marque l’apparition de leur catalogue numérique de potentiels lieux de tournages. « On a été la première commission de films à avoir une plateforme numérique », affirme Mme Pilon. C’est d’ailleurs grâce à cette photothèque que le célèbre réalisateur Steven Spielberg a tourné le film Terminal à l’aéroport de Mirabel peu de temps après ce passage vers le numérique.

Aujourd’hui amélioré, le catalogue disponible sur leur site internet comprend plus de 100 000 photos qui permettent aux producteurs de découvrir tous les lieux de tournage qui sont à leur disposition, passant de plans d’eau, maisons, village aux forêts. Parmi les multiples lieux qui s’y trouvent, c’est l’Abbaye d’Oka qui a attiré le plus l’attention des créateurs cinématographiques et télévisuels.

Même après 25 années d’existence, l’organisme ne cesse de découvrir des lieux qui se distinguent pour maintenir l’intérêt de l’industrie pour les Laurentides. « On a trouvé un beau lac isolé dernièrement à Sainte-Agathe, qui s’appelle le Petit lac des sables. Ça été un coup de cœur que j’ai découvert seulement en novembre passé quand ça fait une vingtaine d’années que je suis ici », remarque Mme Pilon qui est heureuse d’explorer encore aujourd’hui la région.

Tout au courant de l’année, Film Laurentides diffusera une rétrospective des grands points marquants qui ont permis d’honorer la région des Laurentides. Marie-Josée souligne l’un de ceux-ci, la volonté régionale : « D’avoir tout l’appui qu’on a, c’est la plus belle des réalisations. C’est très significatif. » Pour en savoir davantage pour découvrir les lieux de tournages proposés, consultez le site internet [filmlaurentides.ca].