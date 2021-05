Festival Santa Teresa : c’est parti!

(C. D.) — Comme prévu, le Festival Santa Teresa était lancé, ce mercredi 19 mai, dans une formule adaptée à la pandémie, c’est à dire sans la programmation extérieure qui en a fait la renommée, sans les prestations plus intimistes dans les bars et petites salles du centre-ville thérésien.

N’empêche, les organisateurs ont tout de même réussi à concocter une programmation fort intéressante, à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila, théâtre de certains grands moments qui ont marqué l’événement.

Hier, les spectateurs ont pu applaudir les performances du pianiste et compositeur Dylan Phillips (du groupe Half Moon Run), de même que le collectif The Franklin Electric.

Suivront, ce jeudi 20 mai, Jerusalem In My Heart et Flore Laurentienne; vendredi 21 mai, Magi Merlin et KALLITECHNIS; samedi 22 mai, Ariane Roy et Laurence-Anne; dimanche 23 mai, Ouri, Helena Deland et Hildegard.

Les billets sont disponibles au SantaTeresaFest.ca