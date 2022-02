Festival de théâtre musical du Québec : actif malgré tout

Malgré les perturbations liées aux restrictions sanitaires et à la fermeture des salles de spectacle, le Festival de théâtre musical du Québec (FTMQ) est demeuré actif. Même si les représentations de Paradoxus prévues au Théâtre Lionel-Groulx ont été annulées, les artistes restent optimistes et sont prêts à rencontrer leur public.

« On est tombé dans un climat de constants ajustements. On est encore en train d’évaluer nos options et on se retrousse les manches. Paradoxus est un spectacle qu’on ne veut pas abandonner », affirme Jérémie Turgeon, directeur de production et interprète pour Paradoxus. En mai 2021, les artistes ont présenté le spectacle virtuellement, mais cette année l’équipe garde le cap vers leur rencontre avec les spectateurs.

Même si aucune date de représentation n’a été confirmée, Jérémie Turgeon et son équipe ont travaillé d’arrache-pied en janvier pour offrir la meilleure version possible de Paradoxus le moment venu. « On a beaucoup travaillé sur les éclairages et sur les enchaînements. On est sorti de là avec une conception assez finale, assez solide. C’était deux beaux moments de lumière pour nous. Ça fait du bien, c’était vital et essentiel pour nous et pour le public qu’on a hâte de rencontrer », confie Jérémie Turgeon qui est également le directeur administratif du FTMQ.

Un spectacle pour les jeunes qui charmera les grands

Destiné à un public de 6 à 12 ans, Paradoxus est un spectacle de théâtre musical jeunesse qui met de l’avant un groupe d’enfants dans une école primaire et qui décident de fonder une organisation. « C’est beaucoup par rapport à la liberté d’expression des enfants et au droit de vivre leur vie d’enfant, de se faire écouter, d’avoir l’attention des gens qui sont responsables d’eux », précise Jérémie Turgeon.

Dans Paradoxus, Jérémie interprète un élève en cinquième année qui, malgré sa confusion, devient en quelque sorte l’investigateur du mouvement : « Il se rend compte qu’il y a quelque chose dans l’école qui ne fonctionne pas, mais il ne comprend pas tout à fait c’est quoi. Il réalise que les adultes ont beaucoup de pouvoir sur les enfants et il veut que les enfants aient une voix. »

Même s’il s’agit d’une pièce jeunesse, Jérémie soutien que la présentation plaira tout autant aux adultes : « On y voit des enfants qui voudraient passer plus de temps avec leurs parents. C’est entre autres pour ça que je crois que le spectacle parlera à tout le monde et que ça peut toucher les adultes profondément. »

Mis en scène par Jocelyn Blanchard, Paradoxus sera éventuellement présenté au Théâtre Lionel-Groulx et à la Salle Pauline-Julien. Pour suivre les développements du spectacle et du FTMQ, consultez le site [ftmq.org].