Exposition « La Pierre et moi… à Rosemère » à découvrir du 24 au 29 septembre

Du 24 au 29 septembre, la Ville de Rosemère accueillera un groupe d’artistes, membres de l’ASPM-Sculpteurs sur pierre, dans la bibliothèque municipale et le jardin adjacent.

Cette association d’envergure provinciale regroupera 25 sculpteurs qui présenteront leurs dernières créations sculpturales et ont à cœur de faire rayonner cet art ancestral. Une soixantaine d’œuvres seront exposées.

Aussi, pour souligner les Journées de la culture, le samedi 25 septembre et le dimanche 26 septembre, de 13 h à 14 h 30, des sculpteurs animeront sous des chapiteaux des ateliers interactifs s’adressant aux enfants âgés de 7 à 12 ans. Ils découvriront la noblesse et la tradition que véhicule la pierre et s’initieront à la sculpture (limite de 25 jeunes par atelier, préinscription à la bibliothèque).

« L’art fait du bien, alors venez partager ce beau moment, et encore mieux, devenez acquéreur d’une œuvre originale et significative. Laissez-vous séduire par la pierre, l’art est à votre portée », font valoir les organisateurs, par voie de communiqué.