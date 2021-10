Exposition immersive à Sainte-Thérèse

Inspirée des récits de voyage d’Ugo Monticone, auteur et globe-trotteur, l’exposition Tracés de voyage : 20 ans d’allers-détours sera présentée du 7 au 16 octobre à la Maison Lachaîne, située au 37, rue Blainville Ouest.

Réalisée par Isabelle Gagné, artiste en arts visuels, et Marc Sauvageau, concepteur sonore, l’exposition sera ouverte au public les 7, 8, 14 et 15 octobre, de 13 h à 19 h, et les 9, 10 et 16 octobre, de 10 h à 16 h.

Présentée en réalité augmentée, cette exposition permet aux visiteurs de voir les œuvres prendre vie directement sur leur téléphone intelligent. En se servant de leurs écouteurs et de l’application mobile Artivive, ceux-ci n’ont qu’à placer leur caméra devant chacune des illustrations afin de les voir s’animer par des sons et des images en mouvement.

« Nous sommes ravis d’accueillir cette exposition unique en son genre. En combinant l’art visuel et l’art numérique, les œuvres exposées permettront aux citoyennes et aux citoyens de vivre une expérience immersive à travers différents pays. Ne manquez pas ce voyage autour du monde, ici même à Sainte-Thérèse! » souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Afin d’accompagner l’exposition, différentes activités complémentaires sont aussi offertes. À noter que les consignes sanitaires peuvent varier selon les modalités applicables à chaque activité.

Conférence | 4 octobre, 19 h

Au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville (120, boul. du Séminaire)

Grâce à un survol des 20 ans de voyage d’Ugo Monticone, cette conférence vous fera découvrir la démarche novatrice de cet auteur, qui lui a valu la publication de deux de ses livres les plus reconnus, Le vendeur de goyaves et Tracés de voyage.

L’activité est réservée aux citoyens de Sainte-Thérèse et aux abonnés de la Bibliothèque. Pour y assister, ceux-ci doivent obligatoirement avoir une Carte citoyen valide et s’inscrire en ligne au www.sainte-therese.ca ou en personne à la Bibliothèque. Le passeport vaccinal sera exigé sur place.

Vernissage | 8 octobre, 17 h à 19 h

À la Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest)

Sous une formule cinq à sept, cette soirée vernissage soulignera l’inauguration de l’exposition Tracés de voyage, avec nul autre qu’Ugo Monticone. Saisissez cette opportunité pour en apprendre davantage sur sa démarche artistique et les défis rencontrés.

Réservez votre place en téléphonant au 450 434-1440, poste 2301. Prendre note que le passeport vaccinal sera exigé pour assister au vernissage.

Activité de médiation culturelle | 17 octobre, 14 h 30 à 16 h

À la Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest)

Cette activité permettra de démystifier ce qu’est la réalité augmentée et de comprendre comment cette technique a été utilisée pour créer les œuvres présentées. Débutant par une visite guidée avec Ugo Monticone, les différentes étapes de conception des œuvres seront ensuite présentées par Marc Sauvageau, concepteur sonore de l’exposition.

Afin de participer à cette activité, inscrivez-vous en téléphonant au 450 434-1440, poste 2301. Pour voir un extrait de l’exposition Tracés de voyage, visitez le www.ogu.ca.