Exposition des oeuvres de l’artiste Francine Laurin à Blainville

Du 12 au 23 février, le centre d’exposition de Blainville accueille l’exposition solo Pure-sang, de l’artiste Francine Laurin, qui présente une sélection de ses oeuvres picturales et sculpturales.

En peinture, Francine Laurin propose aux visiteurs une série de portraits en gros plans réalisés à l’encaustique et techniques mixtes qui sont animés de divers sentiments. Comme l’explique l’artiste: «Ils sont souvent tachés de rouge sang faisant référence à différents thèmes comme: les déchirures de la vie, les abus sexuels, les angoisses et la libération de tous ces maux de notre société actuelle. Dans plusieurs tableaux, on voit le contraste entre l’innocence, et le rouge sang qui éclabousse sur la beauté et la pureté.». En sculpture, l’artiste a sélectionné des bronzes réalisés tout au long de sa carrière. Ces oeuvres représentent le corps en mouvement ainsi que des thèmes variés, en passant du conte d’enfants à la musique. Dans ses sculptures, la légèreté et la grâce sont toujours importantes pour Francine Laurin qui relève avec brio le défi de faire «mentir» le bronze qui est un matériau dur et lourd. Découvrez l’artiste et son travail à [francinelaurin.ca].

Le samedi 15 février, de 11 h à 15 h, les visiteurs pourront prendre thé ou café et discuter en toute simplicité avec l’artiste à l’occasion de la rencontre Art-Thé.

Programmation double au centre d’exposition

Par la même occasion, les visiteurs pourront découvrir l’exposition Ensemble contre le génocide: comprendre, questionner, prévenir. Avec des témoignages et de rares archives, cette exposition identifie les similitudes et différences de quatre génocides: arménien, cambodgien, des Tutsis du Rwanda et l’Holocauste (Shoah).

Horaire (entrée libre)

Du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h, le samedi et dimanche, de 10 h à 16 h. Renseignements à [blainville.ca].