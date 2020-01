Exposition à Blainville des oeuvres abstraites de l’artiste Jolic

Du 15 au 26 janvier, le centre d’exposition de Blainville accueille l’artiste Jolic et son exposition L’abstrait a définitivement un sens.

Les oeuvres présentées sont des toiles composées de couleurs, formes, lignes et mouvements qui laissent toute la place à l’imagination des visiteurs. Ceux-ci pourront d’ailleurs admirer l’une des toiles exposées en choisissant l’orientation de cette dernière grâce à son cadre pivotant.

Autodidacte, Jolic peint instinctivement des compositions abstraites en puisant l’inspiration en soi «où les couleurs de mes émotions se font complices des taches qui se créent sur la toile».

Sa démarche artistique est purement dirigée vers le colorisme, le clair-obscur et le repos visuel choisis précisément pour créer le déséquilibre des espaces qui donne un sens à sa composition. Découvrez l’artiste et son travail à [artistejolic.ca].

Les visiteurs pourront prendre le thé et discuter en toute simplicité avec l’artiste à l’occasion de la rencontre Art-Thé, qui aura lieu le samedi 18 janvier, de 11 h à 15 h.

Programmation double

Les visiteurs pourront par la même occasion découvrir l’exposition Ensemble contre le génocide: comprendre, questionner, prévenir. Avec des témoignages et de rares archives, cette exposition identifie les similitudes et différences de quatre génocides: arménien, cambodgien, des Tutsis du Rwanda et l’Holocauste (Shoah).

L’entrée est libre au centre d’exposition de Blainville et les heures d’ouverture sont du

du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h, le samedi et dimanche, de 10 h à 16 h.

Renseignements à [blainville.ca].