Entrez dans la tête d’un auteur

L’Association des auteurs des Laurentides (AAL) emprunte le virage numérique afin d’offrir une vitrine nouvelle et moderne à ceux et celles qui manient la plume et souhaitent faire connaître leurs œuvres au plus grand lectorat possible. Aussi, une chaîne YouTube a-t-elle été créée à cette fin.

Sur la page Auteurs Laurentides-Officiel, vous la trouverez sous le titre Entre dans la tête d’un(e) auteur(e) et pourrez y visionner des capsules vidéo, des podcasts, des balados, des entrevues, des séances de lecture publique, tout comme vous pourrez connaître les coups de cœur des membres de l’AAL, bref, tout ce que ce à quoi cette empêcheuse de tourner en rond qu’est la COVID-19 a mis brusquement un frein depuis le mois de mars dernier.

Un outil de plus

Privés de leurs événements publics habituels (salons, lancements, rencontres avec les lecteurs) les auteurs laurentiens peuvent désormais compter sur ce nouvel outil qui sera par ailleurs accessible via la page Facebook de l’organisme. «C’est un projet qui s’est développé depuis cinq mois. Ce fut un grand défi pour nous et c’est maintenant le début d’une nouvelle aventure», exprimait la directrice-générale de l’AAL, Nadine Cazenave, lors d’un point de presse virtuel au cours duquel on a pu voir quelques exemples des documents qu’on peut y voir.

Une vingtaine de capsules ont été produites jusqu’ici et sont diffusées au rythme d’une ou deux par semaine, depuis le 1er septembre et jusqu’en décembre. Ces capsules permettent à un auteur ou une auteure de se présenter, de parler de ses bouquins et de sa démarche. Le concept ne mourra pas avec l’arrivée d’un éventuel vaccin contre le coronavirus, précise-t-on, puisque qu’il est décidé que la formule demeurera résolument dans le coffre d’outils de l’AAL. On planifie d’ailleurs la production d’une banque de capsules pour 2021. Les auteurs intéressés doivent communiquer avec l’AAL pour savoir comment s’y prendre.

Aimez et partagez!

On n’a pas manqué de souligner la participation financière du gouvernement du Québec et du comité culturel de la MRC des Pays-d’en-Haut, dont la présidente et mairesse de Sainte-Anne-des-lacs, Monique Monette Laroche, prenait part à ce lancement. «Vous êtes des acteurs-clé de la dynamique culturelle de la région», a-t-elle souligné à l’égard des dirigeants et des membres de l’AAL, en ces temps, dit-elle, où les artistes doivent plus que jamais se montrer innovateurs.

«Allez-voir nos vidéos, aimez-les et surtout, partagez-les», insistait pour sa part l’une des idéatrices de la chose, l’auteure Johanne Turcotte, qui soulignait au passage que certains écrivains en profiteraient aussi pour nous faire un brin de lecture.

«Cette chaine, de poursuivre Nadine Cazenave, appartient aux auteurs. Alors si vous faites partie de l’Association, vous êtes invités à partager vos idées. Cette chaîne deviendra ce que vous voulez en faire. Elle concerne aussi les lecteurs puisqu’ils pourront y découvrir la grande richesse littéraire qu’il y a dans notre région.»

Mme Cazenave ajoutait qu’à compter du mois d’octobre ou novembre, la chaîne diffuserait des émissions littéraires produites par les télévisions locales. Une programmation régulière sera disponible sous peu.

L’AAL

L’Association des auteurs des Laurentides compte actuellement une centaine de membres qui publient des œuvres diverses (roman grand public, littérature jeunesse, poésie, nouvelle, théâtre, scénarisation, documentaire et essai). Le mandat de l’AAL est de faire connaître la production de ses membres. Vous trouverez d’autres informations, de même qu’une boutique en ligne, sur le site [auteursdeslaurentides.ca].