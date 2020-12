Enchantez votre temps des Fêtes

Le FestivalOpéra des Grandes Laurentides vous offre quatre moments musicaux qui pourraient enjoliver virtuellement votre temps des Fêtes, avec une offre consistante qui se déploie du 20 décembre au 3 janvier.

Ces concerts ont été captés au Centre d’art La petite église, à Saint-Eustache, et vous sont offerts sous la présidence d’honneur de Jacques Marchand, président du Conseil LCI Éducation, et son épouse, Marie-Christine Tremblay, tous deux formant un couple philanthropique engagé dans plusieurs causes. L’organisation du Festival, par ailleurs, forme un partenariat avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et le Festival Classica.

Moments enchanteurs

Or, deux de ces concerts, appelés Moments enchanteurs à l’opéra, mettent tout d’abord en vedette le baryton Hugo Meunier et la soprano Vanessa Croome, accompagnés par la pianiste Holly Kroeker. Ils puiseront alors dans le répertoire de Mozart, Fauré, Mendelssohn, Donizetti, Richard Strauss, Wagner, D.S. Moore, Rodgers et Hammerstein, Fleming, Tosti et… Édith Piaf.

L’autre événement, qui se déroule en même temps, du 20 au 27 décembre, met en vedette le ténor Matthew Dalen et la mezzo Florence Bourget, toujours avec la pianiste Holly Kroeker. Ensemble ils vous proposent un moment musical en compagnie de Verdi, Saint-Saens, Richard Strauss, Mahler, Britten, Purcell, Gounod, Bizet, Leoncavallo, McLean, Piaf et Lehar.

Beethoven, Bach, André Mathieu

Du 28 décembre au 3 janvier, on soulignera le 250e anniversaire d’un grand compositeur, dans un concert intitulée Beethoven à l’honneur. Le pianiste Jean-Philippe Sylvestre fera résonner son instrument en interprétant la fameuse Sonate au Clair de lune, de même que la Sonate op. 110. Entre le deux, M. Sylvestre fera un petit détour du côté de Jean-Sébastien Bach, avec l’intention de vous faire entendre les Prélude et fugue no.4.

Du 28 décembre au 3 janvier également, on partira À la conquête d’André Mathieu, titre du concert consacré au pianiste et compositeur québécois, dont on s’attardera au répertoire de musique de chambre. Autour du pianiste Jean-Philippe Sylvestre, on retrouvera la violoncelliste Chloé Dominguez, l’altiste Elvira Misbakhova et les violonistes Marc Djokic et Caroline Chehade.

Pour obtenir plus d’information sur ces concerts et pour accéder à la billetterie, rendez-vous sur le site [www.festivaloperasteustache.com].