Émile Bilodeau chante dans nos écoles

Pendant les Journées de la persévérance scolaire, du 14 au 18 février, le chanteur Émile Bilodeau était de passage à Sainte-Thérèse et à Blainville pour offrir un concert intime aux jeunes. En plus de se donner en musique dans trois établissements scolaires de la région, Émile Bilodeau a pour l’occasion offert des ateliers d’écriture aux étudiants de classes de musique.

Grâce à la collaboration du Festival Santa Teresa, le Festif! à l’école a fait cette année son premier passage réussi dans les Basses-Laurentides. C’est aux écoles Saint-Pierre, Arthur Vaillancourt et Henri-Dunant que le célèbre chanteur Émile Bilodeau est allé à la rencontre des élèves.

« Moi je suis très supporté par la ville et par la communauté, alors je trouvais que c’était un beau retour d’ascenseur à donner. Cette implication vaut la peine. J’ai eu pleins de commentaires de directeurs d’école et d’enseignants qui m’ont dit à quel point tout le monde était content », explique Patrick Kearney, directeur général du Festival Santa Teresa.

« Quand tu vas voir un spectacle, tu n’as pas la chance de poser des questions aux artistes », continue M. Kearney. Mais avec le Festif! à l’école, les jeunes ont eu l’opportunité d’échanger en toute convivialité avec Émile Bilodeau. « On a eu droit à des questions drôles et spontanées de jeunes de niveau primaire. Par exemple, on lui a demandé s’il était en vacances quand il venait chanter pour eux. C’était super rafraîchissant », raconte M. Kearney.

La persévérance scolaire à l’honneur

« Il y a quand même eu des échanges plus profonds », continue M. Kearney. En effet, les Journées de la persévérance scolaire était un prétexte idéal pour le chanteur de sensibiliser son jeune public à ce sujet. « Émile a expliqué comment l’improvisation l’a aidé dans son parcours scolaire. Il leur disait à quel point c’était important de se trouver une passion pour rester à l’école », poursuit-il.

Le Festif! à l’école

L’équipe du populaire événement musical le Festif! de Baie Saint-Paul a créé le Festif! à l’école à l’automne 2018 dans le but de sensibiliser les jeunes de Charlevoix sur l’importance de supporter la musique du Québec. En suivant cette idée, l’événement a pris de l’expansion sur le territoire pour permettre à davantage d’élèves de rencontrer des artistes d’ici tout en se familiarisant avec la musique. Depuis, plusieurs centaines de jeunes de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des Laurentides et du Saguenay Lac-Saint-Jean ont eu droit à un spectacle privé et parfois même à un atelier de création.