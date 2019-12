Du théâtre et de l’humour à l’affiche en janvier chez Odyscène

Pour débuter la nouvelle année, Odyscène présentera du théâtre avec la pièce Des souris et des hommes ainsi que de l’humour avec Philippe Bond et Arnaud Soly.

Des souris et des hommes

La pièce de théâtre Des souris et des hommes sera présentée le 5 janvier au Théâtre Lionel-Groulx. George et Lennie rêvent. De liberté, de prospérité et d’un peu de bon temps. Inséparables, ils voyagent de ferme en ferme, travaillant dur afin de réunir assez d’argent pour réaliser leur projet: posséder leur propre terre, élever des lapins et goûter un bonheur tranquille.

Dans cette vie de misère, de labeur et de survie, où prime généralement le chacun pour soi, George et Lennie comptent l’un sur l’autre. Ils se heurteront, malgré cela, à une cruelle fatalité. Pourquoi cette pièce? C’est une histoire touchante d’une amitié qui outrepasse le jugement, dans un dilemme moral; la survivance de l’autre ou la sienne.

Une mise en scène de Vincent-Guillaume Otis avec, entre autres, comme interprètes: Benoit McGinnis, Guillaume Cyr, Maxime Gaudette et Gabriel Sabourin.

Philippe Bond

Présentation du spectacle de Philippe Bond, le 15 janvier au Théâtre Lionel-Groulx.

L’humoriste revient en force avec un troisième spectacle et des histoires incroyables sur la famille Bond. Famille qui s’agrandit avec la naissance de son fils, des grands-parents âgés de 95 ans qui s’entêtent à rester en vie et son père qui prend bien soin de l’appeler chaque semaine pour le nourrir en anecdotes croustillantes.

Arnaud Soly en rodage

Arnaud Soly sera au Cabaret BMO Sainte-Thérèse, le 17 janvier. Il présente Stand-up, le résultat de quatre ans de travail sur scène. Dans ce nouveau spectacle conçu — on l’aura compris — dans les codes du stand-up, l’humoriste jette un regard personnel, analytique et anecdotique sur ce qui l’entoure. Il parle de lui, de sa génération, de sa vision du monde. Parfois déroutant, à la fois candide et cynique, il y aborde des thèmes aussi variés qu’universels, parmi lesquels, nous retrouvons les jeux de société, le racisme et … Ricardo! Arnaud Soly signe tous les textes de ce solo mis en scène par Fabien Cloutier.

