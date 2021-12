DJ PO s’amuse derrière ses tables tournantes

Pierre-Olivier Lebœuf, alias DJ P-O est sans aucun doute un dj unique dans la région. Diagnostiqué autiste à l’âge de 5 ans, le blainvillois est aujourd’hui fier d’offrir sa touche de diversité à des événements festifs depuis plus de dix ans.

« La musique me représente beaucoup. Ça occupe une grosse place dans ma vie et j’écoute de tous les styles », avance Pierre-Olivier. Ce dernier précise que la musique agit même comme un remède pour lui. « C’est une thérapie pour moi, ça m’aide pour calmer mon anxiété. Aussi, ça m’a beaucoup aidé au niveau de la communication », confie-t-il.

Depuis son plus jeune âge, la musique occupe une place importante dans sa vie et quand il repense à sa jeunesse, il réalise que c’était naturel pour lui devenir dj. « J’ai grandi dans une famille active et artistique. Mon frère et ma sœur prenaient des cours de danse et ma mère m’amenait au centre communautaire pour les montages de spectacle et ça m’a vraiment impressionné de voir tout ça », se souvient-il. C’est ainsi qu’à l’âge de 18 ans, Pierre-Olivier est devenu DJ P-O.

16 ans plus tard, tous ceux qui ont eu la chance d’avoir Pierre-Olivier dans leur événement ne jurent que par lui. « Les gens disent que mes soirées sont parfaites et qu’ils sont impressionnés par mes talents de dj », affirme-t-il fièrement. Au-delà de la touche de diversité, l’autisme s’avère être un allié pour DJ P-O qui se distingue pour son écoute et sa vision méticuleuses. « Il va le voir si quelque part, les gens ont une certaine moyenne d’âge et il va savoir quelle musique leur faire entendre. Il s’adapte avec une facilité déconcertante », confirme Sylvie Lebœuf, la mère de Pierre-Olivier.

Après les temps difficiles causés par la pandémie, DJ P-O est heureux de pouvoir contribuer à vos festivités du temps des fêtes. Pour plus d’informations sur les services de Pierre-Olivier, il vous invite à lui écrire au poleboeuf.dj@gmail.com