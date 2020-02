Dévoilement de la programmation du Festival Santa Teresa

Le Festival Santa Teresa, présenté par TELUS, a dévoilé la programmation de sa quatrième édition, qui aura lieu du 15 au 17 mai 2020. C’est dans les rues du centre-ville de Sainte-Thérèse que se déroulera la grande célébration musicale qui marquera le début de la saison des festivals.

Au cours des derniers jours, plusieurs indices ont été révélés sur les réseaux sociaux pour découvrir certaines têtes d’affiche de la programmation. Un nombre limité de passes 3 jours à l’aveuglette s’est ensuite écoulé comme des petits pains chauds. Dès aujourd’hui 10h, débute la vente de billets journaliers pour les spectacles de la Grande Scène extérieure, de l’Église Sainte-Thérèse-d’Avila et du Local 41. Visitez le SantaTeresaFest.ca.

Au nom de la banlieue, amen

Le Festival Santa Teresa se démarque par la diversité des artistes, des lieux et des activités présentes sur le site. Les prestations, parfois intimes, parfois à grand déploiement, se tiennent dans les bars environnants, la Scène Teresa sur la rue gratuite, à l’église de Sainte-Thérèse ainsi que sur la Grande Scène extérieure.

La Grande Scène extérieure

En ouverture de festival, vendredi soir, se succéderont Flèche Love, Choses Sauvages et Les Louanges, avant de faire place au groupe de punk rock activiste originaire de Moscou Pussy Riot. Les festivaliers auront droit à un spectacle hautement coloré du collectif qui se produira pour la première fois au Québec.

Le samedi sera consacré au hip-hop, au R&B et à la soul, sur la Grande Scène extérieure. Le DJ Set de Vlooper + KNLO ouvrira la soirée, succédé de Shay Lia. Lil Tracy, principalement connu grâce aux collaborations qu’il a fait avec le rappeur Lil Peep qui est décédé en 2017, suivra pour ensuite laisser place à bbno$, l’artiste qui obtient le plus d’écoutes en ligne de notre programmation. Le canadien bbno$ est classé 202e dans le monde sur Spotify, avec entre autres 500 millions d’écoutes pour la pièce Lalala. Tête d’affiche du prochain Coachella et nommé aux prix Juno 2020, le canadien Daniel Caesar clôturera la soirée.

Présenté en collaboration avec Smoking Camel, le meilleur du rap belge débarquera à Sainte-Thérèse le dimanche afin de mettre le feu aux planches du Festival Santa Teresa. Roméo Elvis, qui affiche complet partout où il passe, sera précédé de Caballero & JeanJass, connus pour leur appartenance à la nouvelle vague du rap bruxellois. L’Or du Commun, qui ont fait salle comble au Théâtre Fairmount de Montréal en octobre dernier sans aucune annonce, Le 77 et Todiefor s’ajoutent en ouverture afin de créer une soirée unique, mémorable et totalement francophone.

En salle

L’église Sainte-Thérèse-d’Avila accueillera entre autres la pianiste néoclassique Alexandra Stréliski et Elisapie pour un moment doux et précieux, l’envoutant Jesse Mac Cormack, le groupe indie folk The Franklin Electric, ainsi que Allan Rayman, qui a reçu une nomination dans la catégorie Breakthrough Artist of the Year aux prix Juno de 2018. Le Local 41 mettra à l’honneur le rap québécois avec notamment Eman et Lary Kidd le vendredi, Clay and Friends et leurs invités surprises le samedi, suivis de KNLO et Robert Nelson le dimanche.

Programmation GRATUITE

De retour cette année, la Chapelle SiriusXM proposera des artistes francophones qui se démarquent par leur façon de réinventer la musique francophone, tels que Loïc April, Laurence-Anne, Mat Vezio, Population II et Fuudge.

Le Cha-Cha regroupera des artistes à découvrir et qui ne laissent pas indifférents, tels que les montréalaise Ada Lea et We Are Wolves ainsi que les torontois Ducks Unlimited. Le Montecristo revient avec ses soirées rocks incluant des concerts immersifs où, sur scène, la musique prend tout son sens. On y retrouvera entre autres Paul Jacobs. Nouveauté cette année, le pub Saint-Graal accueillera des artistes en solo ou en formation réduite avec une thématique bedroom pop/minimal wave.

La Scène Teresa

En plein cœur du festival, la Scène Teresa offrira encore cette année une programmation gratuite d’artistes ou de projets à découvrir. Notons entre autres le projet familial de Kid Kouna, le groupe Zen Bamboo ainsi que Claudia Bouvette. Plusieurs surprises seront ajoutées à la programmation et parfois même annoncées à la dernière minute afin de créer des événements ponctuels sur le site du festival. Il faudra surveiller l’application mobile pour avoir accès à tous les détails!

Vert Teresa

Toujours dans un désir de réduire son empreinte écologique, le festival propose une série d’actions concrètes qui reposent sur le principe qu’il est impossible de créer aujourd’hui en ignorant l’impact sur demain. En collaboration avec Recyc-Québec, le programme Vert Teresa annoncera sous peu de nouvelles pratiques pour l’édition 2020.

Merci à nos partenaires

Le soutien des commanditaires, notamment de TELUS, partenaire présentateur, et de SiriusXM, partenaire découverte, est essentiel à la réalisation de l’événement.

« TELUS est fière de soutenir le festival Santa Teresa depuis sa création il y a quatre ans. C’est une occasion de plus pour nous de faire briller la culture au Québec », souligne Nadia Paquet, directrice générale, Communications de TELUS. « Le festival est une vitrine unique pour les musiciens locaux et, pour encourager la relève, TELUS invitera le public à voter pour leur artiste émergent préféré sur, entre autres, l’application Santa Teresa. Le choix du public recevra une bourse de 5 000 $ gracieuseté de TELUS pour qu’il puisse contribuer davantage au rayonnement de notre culture. »

« À titre de partenaire découverte, nous sommes fiers de collaborer avec le Festival Santa Teresa depuis ses débuts, il y a maintenant quatre ans. L’ambiance sur le site, l’esprit de communauté et l’offre musicale variée est propice à la découverte d’artistes émergents, ce qui constitue l’une des missions principales de SiriusXM », indique Jean-Philippe Lavoie, gestionnaire du développement de contenu canadien et des relations avec l’industrie de SiriusXM Canada.

L’équipe du Festival Santa Teresa est heureuse de compter sur la présence de LA-be, SAQ, Hydro-Québec, Boréale, PLUS1, Tel-Jeunes, Recyc-Québec, Iberville (Amermelade) et Club Kombucha comme complices de l’événement. Pour en savoir plus, visitez le SantaTeresaFest.ca